Бесплатную диагностику подвески к 8 марта и 50% скидку на автомойку предлагает «СТО Зеленоград» 07.03.2019 «СТО Зеленоград» Реклама

Дорогие девушки, совсем скоро наступает самый прекрасный и женственный праздник в году — 8 Марта!

Автосервис желает вам, чтобы не только вы сами излучали красоту и обаяние в этот день, но и ваши любимые автомобили светились глянцевым блеском в лучах весеннего солнца!

В связи с этим «СТО Зеленоград» объявляет праздничную акцию!

Всем представительницам прекрасного пола с 8 по 11 Марта включительно дарят скидку 50% на автомойку или бесплатную диагностику ходовой части автомобиля!

Записываться можно уже сегодня! С наступающим, дорогие девушки!

Адрес: Алабушево, ул. Овражная, дом 33

http://www.stozelenograd.ru/

+7(499)490-45-26

ВК: https://vk.com/stozelenograd

ФБ: https://www.facebook.com/stozelenograd.ru/

Instagram: https://www.instagram.com/stozelenograd/

YouTube канал Автосервис СТО Зеленоград

 Реклама
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

8 марта
скидка 10% на всё!

 Реклама
Реклама
Весна! Обновляйтесь!

Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2019 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама