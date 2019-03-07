Дорогие девушки, совсем скоро наступает самый прекрасный и женственный праздник в году — 8 Марта!

Автосервис желает вам, чтобы не только вы сами излучали красоту и обаяние в этот день, но и ваши любимые автомобили светились глянцевым блеском в лучах весеннего солнца!