Дорогие девушки, совсем скоро наступает самый прекрасный и женственный праздник в году — 8 Марта!
Автосервис желает вам, чтобы не только вы сами излучали красоту и обаяние в этот день, но и ваши любимые автомобили светились глянцевым блеском в лучах весеннего солнца!
В связи с этим «СТО Зеленоград» объявляет праздничную акцию!
Всем представительницам прекрасного пола с 8 по 11 Марта включительно дарят скидку 50% на автомойку или бесплатную диагностику ходовой части автомобиля!
Записываться можно уже сегодня! С наступающим, дорогие девушки!
Адрес: Алабушево, ул. Овражная, дом 33
+7(499)490-45-26
ВК: https://vk.com/stozelenograd
ФБ: https://www.facebook.com/stozelenograd.ru/
Instagram: https://www.instagram.com/stozelenograd/
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
8 марта
скидка 10% на всё!
- Весна! Обновляйтесь!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.