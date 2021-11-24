Базовая программа обучения от Московского Гештальт Института впервые в Зеленограде. Психологический диплом не требуется 24.11.2021 реклама

Гештальт-терапия — это одно из направлений психотерапии с широкими возможностями для практического применения. Обучение Гештальту будет полезно не только будущим психологам, но и всем, кто желает гармонизировать свою жизнь, найти свое предназначение, начать лучше понимать себя и других.

Обучение проходит в форме оффлайн учебно-терапевтической группы на территории психологического центра «Пазл» в корпусе 447. Основные задачи — личностное и профессиональное развитие и знакомство с основами гештальт-терапии.

Вы научитесь:

  • Лучше понимать себя и других, выстраивать гармоничные отношения,
  • различать моменты, которые прерывают контакт между людьми,
  • работать с семейными ценностями и осознанным выбором,
  • исследуете привычные способы установления контакта, поддержания, избегания близости с другими людьми,
  • разовьете способности просить и давать поддержку другим людям,
  • научитесь говорить НЕТ,
  • изучите и проанализируете собственные «сильные» и «слабые» стороны.

По окончанию программы выдается Сертификат МГИ соответствующий Европейским cтандартам (EAGT) подтверждающий участие и завершение обучения в учебно-терапевтической группе первой ступени и это дает возможность продолжить профессиональную образовательную программу обучения гештальт-терапии на второй ступени.
Обучение проходит раз в полтора месяца, два дня подряд, суббота и воскресенье, с 10.00 до 18.00.

Ведущие:

  • Алексей Лаптев, ассоциированный тренер МГИ, супервизор, гештальт-терапевт, семейный психолог. Ведущий терапевтических, супервизорских групп и обучающих программ. Опыт работы 15 лет.
  • Вероника Золотова, супервизор МГИ, гештальт-терапевт, детский и подростковый психолог. Ведущая терапевтических, супервизорских групп и обучающих программ. Опыт работы 20 лет.

Записаться на собеседование или задать вопросы можно по телефонам и WhatsApp:
Вероника 8-909-903-93-95
Алексей 8-909-950-01-92
Психологический центр Пазл www.psyzel.ru
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МГИ

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Метки:
образование и обучение, Пазл
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