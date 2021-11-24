Гештальт-терапия — это одно из направлений психотерапии с широкими возможностями для практического применения. Обучение Гештальту будет полезно не только будущим психологам, но и всем, кто желает гармонизировать свою жизнь, найти свое предназначение, начать лучше понимать себя и других.