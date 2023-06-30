Сдаются в аренду площади под торговые точки в ТЦ «Горетовский», д. Голубое. Торговый центр находится в центре большого жилого микрорайона. Все коммуникации подключены. В торговом центре уже открыты и работают магазины, предприятия сферы услуг и точки общепита.