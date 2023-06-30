Аренда площадей под торговлю в ТЦ «Горетовский» (д. Голубое) 30.06.2023 Реклама

Сдаются в аренду площади под торговые точки в ТЦ «Горетовский», д. Голубое. Торговый центр находится в центре большого жилого микрорайона. Все коммуникации подключены. В торговом центре уже открыты и работают магазины, предприятия сферы услуг и точки общепита.

  • ТЦ «Горетовский» расположен в центре густозаселенного нового многоквартирного жилого микрорайона с населением 55 000 человек. Георасположение позволяет легко добраться из любой точки населенного пункта и имеет прямой выезд на Пятницкое шоссе.
  • ТЦ оборудован грузовым подъемником до 2 тонн на второй этаж.
  • ТЦ имеет в собственности земельный участок на котором расположена удобная парковка на 80 машиномест. Объект также имеет общую парковочную зону еще с тремя рядом стоящими зданиями, тем самым образуя центр торговли в радиусе 2 километров.
  • Внутри здание оборудовано пассажирским лифтом для удобства посетителей.
  • В настоящее время на объекте представлены такие арендаторы как: МФЦ, «Детский мир», супермаркет «Пятерочка», «Куллклевер», «Улыбка радуги», «Одежда и обувь для всей семьи», зоомагазин «Четыре лапы», аптека «Здравсити», гастробар Surf&Turf, табачная лавка, фото-бюро переводов, салоны связи «МТС» и «Мегафон», магазин разливного пива «Пивновъ».
  • Электрическая мощность 630 кВт.
  • Все документы в наличии.
  • Высота потолков 5 метров.
  • Круглосуточная охрана.
  • Централизованная вентиляция и кондиционирование.

Адрес: городской округ Солнечногорск, деревня Голубое, Тверецкий проезд, строение 18А.

По вопросам аренды обращаться к директору ТЦ.

Телефон: 8-985-699-44-54, Никита Александрович.

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Метки:
деревня голубое, торговые центры
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