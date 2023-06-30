Сдаются в аренду площади под торговые точки в ТЦ «Горетовский», д. Голубое. Торговый центр находится в центре большого жилого микрорайона. Все коммуникации подключены. В торговом центре уже открыты и работают магазины, предприятия сферы услуг и точки общепита.
- ТЦ «Горетовский» расположен в центре густозаселенного нового многоквартирного жилого микрорайона с населением 55 000 человек. Георасположение позволяет легко добраться из любой точки населенного пункта и имеет прямой выезд на Пятницкое шоссе.
- ТЦ оборудован грузовым подъемником до 2 тонн на второй этаж.
- ТЦ имеет в собственности земельный участок на котором расположена удобная парковка на 80 машиномест. Объект также имеет общую парковочную зону еще с тремя рядом стоящими зданиями, тем самым образуя центр торговли в радиусе 2 километров.
- Внутри здание оборудовано пассажирским лифтом для удобства посетителей.
- В настоящее время на объекте представлены такие арендаторы как: МФЦ, «Детский мир», супермаркет «Пятерочка», «Куллклевер», «Улыбка радуги», «Одежда и обувь для всей семьи», зоомагазин «Четыре лапы», аптека «Здравсити», гастробар Surf&Turf, табачная лавка, фото-бюро переводов, салоны связи «МТС» и «Мегафон», магазин разливного пива «Пивновъ».
- Электрическая мощность 630 кВт.
- Все документы в наличии.
- Высота потолков 5 метров.
- Круглосуточная охрана.
- Централизованная вентиляция и кондиционирование.
Адрес: городской округ Солнечногорск, деревня Голубое, Тверецкий проезд, строение 18А.
По вопросам аренды обращаться к директору ТЦ.
Телефон: 8-985-699-44-54, Никита Александрович.
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