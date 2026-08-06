Если обучение в другом центре не принесло желаемого результата — мы компенсируем до 10 000? при переходе в IQ007.



Мы настолько уверены в качестве наших программ, что готовы взять часть ваших прошлых расходов на себя.



Каждый ребёнок уникален. Иногда дело не в желании учиться, а в том, что ему просто не подошёл формат или подход.



В IQ007 мы создаём среду, где дети начинают мыслить, становятся увереннее в себе и учатся с интересом.



До 31 августа мы компенсируем до 10 000 семьям, которые переходят к нам после обучения в другом образовательном центре.*

Запишитесь на первую встречу:



Телефон: +7 (922) 638-31-21

MAX: +7 985 928-14-17





Канал MAX: https://max.ru/join/kkENsb-adYIKvTstDEMAlAM0Siqlw-XZvDNslW00fLc

Канал Telegram: https://t.me/iq007_zg



*Компенсация до 10 000? предоставляется новым клиентам при соблюдении условий акции.