Акция для новых учеников IQ007 — До 10 000 ? компенсации при переходе из другого образовательного центра 06.08.2026 Реклама ШИШОВА Е.Е. ИНН:740400523507 erid:2VtzquvGUgS

Если обучение в другом центре не принесло желаемого результата — мы компенсируем до 10 000? при переходе в IQ007.

Мы настолько уверены в качестве наших программ, что готовы взять часть ваших прошлых расходов на себя.

Каждый ребёнок уникален. Иногда дело не в желании учиться, а в том, что ему просто не подошёл формат или подход.

В IQ007 мы создаём среду, где дети начинают мыслить, становятся увереннее в себе и учатся с интересом.

До 31 августа мы компенсируем до 10 000 семьям, которые переходят к нам после обучения в другом образовательном центре.*
Запишитесь на первую встречу:

Телефон: +7 (922) 638-31-21
MAX: +7 985 928-14-17


Канал MAX: https://max.ru/join/kkENsb-adYIKvTstDEMAlAM0Siqlw-XZvDNslW00fLc
Канал Telegram: https://t.me/iq007_zg

*Компенсация до 10 000? предоставляется новым клиентам при соблюдении условий акции.
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