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Aikido old school открывает набор детей от 3,5 лет и взрослых 07.09.2018 Школа aikido old school Реклама

В сфере детской физической культуры школа aikido old school выделяется высокопрофессиональным подходом к организации учебно-тренировочных занятий для детей различных возрастных групп.

Тренировочные программы школы составлялись при непосредственном участии специалистов по коррекции и лечению опорно-двигательного аппарата, их знания и многолетний опыт работы позволили сформировать исключительно эффективную и полезную для здоровья систему тренировок, способствующую всестороннему развитию ребёнка.

Высокая оценка специалистов и родителей, участвующих в совместной работе, является наивысшей наградой за благодарный труд тренеров школы aikido old school.

В школе с радостью ждут на занятиях детей с 3,5 лет и взрослых.

Так же aikido old school открывает набор в группу утренний оздоровительной гимнастики и традиционной китайской гимнастики цигун.

Записаться на занятия можно по номеру: 8(915)158-56-88

Пробное занятие бесплатно.

Для айкидо 3 зала:

  • корпус 1514, 2 этаж
  • ФОК Савёлки
  • Здание МГПУ, корпус 425а

Сайт Aikido Old School http://www.aikido-oldschool.ru/

Youtube Aikido Old School https://www.youtube.com/channel/UCjCKTl0YdEDVGS13Iryi

Группа Вконтакте https://vk.com/aikido_oldschool

Инстаграм https://www.instagram.com/oldschool_aikido/

Фейсбук https://www.facebook.com/groups/2119188928367904/

Однокласники https://ok.ru/group/54267192082513

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