В сфере детской физической культуры школа aikido old school выделяется высокопрофессиональным подходом к организации учебно-тренировочных занятий для детей различных возрастных групп.
Тренировочные программы школы составлялись при непосредственном участии специалистов по коррекции и лечению опорно-двигательного аппарата, их знания и многолетний опыт работы позволили сформировать исключительно эффективную и полезную для здоровья систему тренировок, способствующую всестороннему развитию ребёнка.
Высокая оценка специалистов и родителей, участвующих в совместной работе, является наивысшей наградой за благодарный труд тренеров школы aikido old school.
В школе с радостью ждут на занятиях детей с 3,5 лет и взрослых.
Так же aikido old school открывает набор в группу утренний оздоровительной гимнастики и традиционной китайской гимнастики цигун.
Записаться на занятия можно по номеру: 8(915)158-56-88
Пробное занятие бесплатно.
Для айкидо 3 зала:
- корпус 1514, 2 этаж
- ФОК Савёлки
- Здание МГПУ, корпус 425а
Сайт Aikido Old School http://www.aikido-oldschool.ru/
Youtube Aikido Old School https://www.youtube.com/channel/UCjCKTl0YdEDVGS13Iryi
Группа Вконтакте https://vk.com/aikido_oldschool
Инстаграм https://www.instagram.com/oldschool_aikido/
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