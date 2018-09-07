Тренировочные программы школы составлялись при непосредственном участии специалистов по коррекции и лечению опорно-двигательного аппарата, их знания и многолетний опыт работы позволили сформировать исключительно эффективную и полезную для здоровья систему тренировок, способствующую всестороннему развитию ребёнка.

Высокая оценка специалистов и родителей, участвующих в совместной работе, является наивысшей наградой за благодарный труд тренеров школы aikido old school.