Десять удивительных фактов о магазине «Подружки-рукодельницы» от его хозяек

1 октября исполняется три года магазину «Подружки-рукодельницы», расположенному на втором этаже ТЦ «Юность», в корпусе 401.
Накануне своего праздника хозяйки магазина — Елена Фортуна и Елена Павленко — рассказали о том, что они считают самым важным и интересным в собственном бизнесе.
1 — «Подружки-рукодельницы» — уникальное явление для нашего рынка, где все сражаются за место под солнцем. Мы объединили под общим брендом два магазина — «Бусинка к бусинке» и «Рыжая овечка» — и от этого только выиграли, потому что в их общем магазине теперь представлены товары для самого большого среди местных не сетевых магазинов количества видов творчества. Их более десяти!
2 — «Подружки-рукодельницы» — единственный магазин в Зеленограде, где есть всё для изготовления украшений: от бусин из натуральных камней до ювелирных колечек и замочков. Но главное — любую бусину, шляпку, застежку, пин и т. д. — у нас можно купить в любом количестве, хоть одну штуку.
3 — Только в «Подружках-рукодельницах» есть пряжа ручного окрашивания, а также все материалы для этого ультрамодного направления в мире вязания. И, конечно, проводятся мастер-классы на эту тему. А хозяйка «Рыжей овечки» Елена Фортуна — автор единственного учебного пособия по авторскому окрашиванию пряжи на русском языке.
4 — «Подружки-рукодельницы» — единственный рукодельный магазин Зеленограда, который доставляет товары по нашему городу и окрестностям, причем очень оперативно: либо в день оформления заказа, либо на следующий. А заказ можно сделать не только через сайт, но и по телефону.
5 — Хозяйки магазина, несмотря на огромную нагрузку на работе, не бросают сами заниматься творчеством. Елена Фортуна вяжет и красит пряжу, а Елена Павленко не только делает украшения, но с недавних пор занимается скрапбукингом и осваивает керамику.
6 — Мы единственный магазин в Зеленограде, который не только закупает товары для продажи у оптовиков, но и производит их самостоятельно. Что-то делается непосредственно руками хозяек, для остального находим мастеров. Например, по нашему заказу делаются основы для ловцов снов, донышки для вязаных корзин, блокноты для рукодельных заметок и т. д. А в октябре увидят свет наши собственные наборы для творчества «Крашу пряжу».
7 — И «Бусинка к бусинке», и «Рыжая овечка» — это семейный бизнес. Что бы мы делали без помощи наших мужей и детей!
Муж Лены Павленко, Пётр — наша надежда и опора во всех технических вопросах. Сделать электрическую проводку, настроить видеокамеры и многое другое, без чего магазин просто не может работать — его большой вклад в наше общее дело.
Муж Елены Фортуны, Олег — все время помогает нам с доставкой товаров от оптовиков, ведет бухгалтерию «Овечки», а также отлично шьет. Все наши замечательные сумочки и органайзеры для вязания — результат его бессонных ночей за швейной машинкой.
Даша Фортуна учится на фотографа и снимает для нас разное — от картинок товаров для сайта до наших портретов. И все остальные наши дети (их у нас на две семьи — восемь!) помогают в разных мелочах.
8 — «Подружки-рукодельницы» — один из немногих магазинов, где не смотрят волком на покупателей, которые приходят «только посмотреть». Мы одинаково рады и помочь выбрать лучшее из нашего ассортимента, и просто поболтать на рукодельные темы.
9 — У нашего магазина есть собственный клуб! Почти каждые выходные в кафе «ЭТО» которое расположено прямо под магазином, собираются вязальщицы, чтобы порукодельничать в приятной компании за чашкой кофе.
10 — Свой день рождения «Подружки-рукодельницы» отмечают два дня. На этот раз это 30 сентября (воскресенье) и 1 октября (понедельник), чтобы было удобно всем покупателям — и тем, кто привык ходить по магазинам и выходные, и тем, кому удобней будний день.
У «Подружек» — самая большая праздничная скидка среди рукодельных магазинов: 25% на весь ассортимент! А также — традиционные подарки покупателям и беспроигрышная лотерея, которые больше не проводит ни один из магазинов.
- Зеленоград, корпус 401, ТЦ «Юность», 2-й этаж.
- Время работы: с 10:00 до 20:00 без перерывов и выходных
- 8(499)392-00-09, 8(903)960-88-55
- подружки-рукодельницы.рф
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