Десять удивительных фактов о магазине «Подружки-рукодельницы» от его хозяек

Десять фактов о магазине

1 — «Подружки-рукодельницы» — уникальное явление для нашего рынка, где все сражаются за место под солнцем. Мы объединили под общим брендом два магазина — «Бусинка к бусинке» и «Рыжая овечка» — и от этого только выиграли, потому что в их общем магазине теперь представлены товары для самого большого среди местных не сетевых магазинов количества видов творчества. Их более десяти!

2 — «Подружки-рукодельницы» — единственный магазин в Зеленограде, где есть всё для изготовления украшений: от бусин из натуральных камней до ювелирных колечек и замочков. Но главное — любую бусину, шляпку, застежку, пин и т. д. — у нас можно купить в любом количестве, хоть одну штуку.