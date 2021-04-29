«Ощущение, что налил ванну ржавчины с черными крупицами», «горячая вода еле теплая», «горячая вода ужасно воняет» — эти типичные жалобы на качество воды регулярно присылают в редакцию «Зеленоград.ру». Рассказываем, что делать, если из крана идет грязная или ржавая вода, от нее плохо пахнет или горячая вода на самом деле чуть теплая и как можно получить перерасчет за эту коммунальную услугу.
Порядок действий для всех проблем с водой одинаковый, сообщили «Зеленоград.ру» в Мосжилинспекции. Обнаружив, что с водой что-то не так, сообщите о проблеме в Единый диспетчерский центр по телефону 8-495-593-53-53. Для этого нужно будет назвать свою фамилию, имя и отчество, точный адрес помещения. Оставить заявку можно также в приложении «Госуслуги Москвы» или через кнопку вызова диспетчера в лифте дома.
Сообщение жителя должны обязательно зарегистрировать: сотрудник аварийно-диспетчерской службы обязан назвать номер, который присвоен вашему обращению, и время обращения. На основании обращения проведут обследование и составят акт, подтверждающий факт оказания услуги ненадлежащего качества. Если в диспетчерской не знают причину нарушения, прийти в квартиру с проверкой должны в течение двух часов (если вы не договоритесь о другом времени — в соответствии с пунктом 108 Правил предоставления коммунальных услуг). Если знают — обращение жильца зафиксируют и укажут в заявке причину нарушения.
Для надежности можно зафиксировать на видео то, что стекает из крана, или набрать воду в прозрачную бутыль. Это может пригодиться для дальнейшего разбирательства с коммунальными службами.
Срок, в который это нарушение устранят, определяется индивидуально, сообщили в «Жилищнике». Он будет зависеть «от объективной ситуации»: авария на городских сетях, авария на внутридомовых сетях или авария в квартире.
Чтобы проверить качество воды, можно также обратиться в Роспотребнадзор по телефону 8-499-756-67-62. Туда же можно написать обращение, если управляющая организация отказывается составлять акт или не производит перерасчет: специалисты ведомства должны сделать забор воды из кранов, исследовать ее и привлечь управляющую организацию к административной ответственности. При бездействии Роспотребнадзора можно написать жалобу в прокуратуру.
Порядок фиксации некачественно оказанных коммунальных услуг закреплен в постановлении Правительства РФ № 354, требования к качеству коммунальных услуг — в постановлениях главного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года (№2 и №3).
Вода грязная или плохо пахнет. Если управляющая организация установила факт подачи некачественной воды, человек имеет право на перерасчет стоимости этой коммунальной услуги. Сумму в этом случае будут считать так: возьмут средний размер платы за эту коммунальную услугу в расчете за месяц и умножат на число дней, когда вода была некачественной. Эту сумму вычтут из платежки. Чтобы получить перерасчет, нужно обратиться в управляющую организацию с письменным заявлением и приложением акта проверки, где подтверждается факт нарушения. Контакты «Жилищника» — на их сайте.
Вода теплая, а не горячая. По нормативам, температура горячей воды должна быть не ниже плюс 60 градусов и не выше плюс 75 градусов. Допускаются отклонения на 3-5 градусов. За каждые три градуса отступления от этих допустимых отклонений размер платы снижается на 0,1 процента — за каждый час такого отступления. А за каждый час подачи горячей воды, температура которой ниже 40 градусов, оплата потребленной воды производится по тарифу за холодную воду.
Перерасчет платы за коммунальную услугу ненадлежащего качества считается с даты и времени, который указан в акте, где зафиксированы факты нарушений.
Если акта нет. Эти правила действуют, если на руках у потребителя есть акт с подтвержденными нарушениями. Что делать, если в диспетчерской знают о проблемах и просто фиксируют обращение жильца в своем журнале, непонятно. Из разъяснений Роспотребнадзора следует, что такая отметка в журнале отметка является основанием, чтобы признать факт предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества. Получается, в этом случае потребителю нужно так же написать заявление на перерасчет с указанием номера заявки в журнале регистрации аварийно-диспетчерской службы. Заявление можно отправить бумажным письмом, принести в «Жилищник» лично или направить через центр госуслуг «Мои документы». Примерный образец заявления можно скачать здесь.
Как указывает «Российская газета», при крупных авариях или проблемах коммунальщики сами пересчитывают стоимость услуги и информируют об этом жильцов.