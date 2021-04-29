Куда обращаться, чтобы зафиксировать проблему

Порядок действий для всех проблем с водой одинаковый, сообщили «Зеленоград.ру» в Мосжилинспекции. Обнаружив, что с водой что-то не так, сообщите о проблеме в Единый диспетчерский центр по телефону 8-495-593-53-53. Для этого нужно будет назвать свою фамилию, имя и отчество, точный адрес помещения. Оставить заявку можно также в приложении «Госуслуги Москвы» или через кнопку вызова диспетчера в лифте дома.

Сообщение жителя должны обязательно зарегистрировать: сотрудник аварийно-диспетчерской службы обязан назвать номер, который присвоен вашему обращению, и время обращения. На основании обращения проведут обследование и составят акт, подтверждающий факт оказания услуги ненадлежащего качества. Если в диспетчерской не знают причину нарушения, прийти в квартиру с проверкой должны в течение двух часов (если вы не договоритесь о другом времени — в соответствии с пунктом 108 Правил предоставления коммунальных услуг). Если знают — обращение жильца зафиксируют и укажут в заявке причину нарушения.

Для надежности можно зафиксировать на видео то, что стекает из крана, или набрать воду в прозрачную бутыль. Это может пригодиться для дальнейшего разбирательства с коммунальными службами.

Срок, в который это нарушение устранят, определяется индивидуально, сообщили в «Жилищнике». Он будет зависеть «от объективной ситуации»: авария на городских сетях, авария на внутридомовых сетях или авария в квартире.

Чтобы проверить качество воды, можно также обратиться в Роспотребнадзор по телефону 8-499-756-67-62. Туда же можно написать обращение, если управляющая организация отказывается составлять акт или не производит перерасчет: специалисты ведомства должны сделать забор воды из кранов, исследовать ее и привлечь управляющую организацию к административной ответственности. При бездействии Роспотребнадзора можно написать жалобу в прокуратуру.

Порядок фиксации некачественно оказанных коммунальных услуг закреплен в постановлении Правительства РФ № 354, требования к качеству коммунальных услуг — в постановлениях главного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года (№2 и №3).