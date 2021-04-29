Вода в кране грязная, еле теплая или плохо пахнет. Куда жаловаться и как получить перерасчет? 29.04.2021 ZELENOGRAD.RU

«Ощущение, что налил ванну ржавчины с черными крупицами», «горячая вода еле теплая», «горячая вода ужасно воняет» — эти типичные жалобы на качество воды регулярно присылают в редакцию «Зеленоград.ру». Рассказываем, что делать, если из крана идет грязная или ржавая вода, от нее плохо пахнет или горячая вода на самом деле чуть теплая и как можно получить перерасчет за эту коммунальную услугу.

Куда обращаться, чтобы зафиксировать проблему

Порядок действий для всех проблем с водой одинаковый, сообщили «Зеленоград.ру» в Мосжилинспекции. Обнаружив, что с водой что-то не так, сообщите о проблеме в Единый диспетчерский центр по телефону 8-495-593-53-53. Для этого нужно будет назвать свою фамилию, имя и отчество, точный адрес помещения. Оставить заявку можно также в приложении «Госуслуги Москвы» или через кнопку вызова диспетчера в лифте дома.

Сообщение жителя должны обязательно зарегистрировать: сотрудник аварийно-диспетчерской службы обязан назвать номер, который присвоен вашему обращению, и время обращения. На основании обращения проведут обследование и составят акт, подтверждающий факт оказания услуги ненадлежащего качества. Если в диспетчерской не знают причину нарушения, прийти в квартиру с проверкой должны в течение двух часов (если вы не договоритесь о другом времени — в соответствии с пунктом 108 Правил предоставления коммунальных услуг). Если знают — обращение жильца зафиксируют и укажут в заявке причину нарушения.

Для надежности можно зафиксировать на видео то, что стекает из крана, или набрать воду в прозрачную бутыль. Это может пригодиться для дальнейшего разбирательства с коммунальными службами.

Срок, в который это нарушение устранят, определяется индивидуально, сообщили в «Жилищнике». Он будет зависеть «от объективной ситуации»: авария на городских сетях, авария на внутридомовых сетях или авария в квартире.

Чтобы проверить качество воды, можно также обратиться в Роспотребнадзор по телефону 8-499-756-67-62. Туда же можно написать обращение, если управляющая организация отказывается составлять акт или не производит перерасчет: специалисты ведомства должны сделать забор воды из кранов, исследовать ее и привлечь управляющую организацию к административной ответственности. При бездействии Роспотребнадзора можно написать жалобу в прокуратуру.

Порядок фиксации некачественно оказанных коммунальных услуг закреплен в постановлении Правительства РФ № 354, требования к качеству коммунальных услуг — в постановлениях главного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года (№2 и №3).

Читайте также
После включения отопления из крана потекла ржавая вода. Что происходит?
Как получить перерасчет

Вода грязная или плохо пахнет. Если управляющая организация установила факт подачи некачественной воды, человек имеет право на перерасчет стоимости этой коммунальной услуги. Сумму в этом случае будут считать так: возьмут средний размер платы за эту коммунальную услугу в расчете за месяц и умножат на число дней, когда вода была некачественной. Эту сумму вычтут из платежки. Чтобы получить перерасчет, нужно обратиться в управляющую организацию с письменным заявлением и приложением акта проверки, где подтверждается факт нарушения. Контакты «Жилищника» — на их сайте.

Вода теплая, а не горячая. По нормативам, температура горячей воды должна быть не ниже плюс 60 градусов и не выше плюс 75 градусов. Допускаются отклонения на 3-5 градусов. За каждые три градуса отступления от этих допустимых отклонений размер платы снижается на 0,1 процента — за каждый час такого отступления. А за каждый час подачи горячей воды, температура которой ниже 40 градусов, оплата потребленной воды производится по тарифу за холодную воду.

Перерасчет платы за коммунальную услугу ненадлежащего качества считается с даты и времени, который указан в акте, где зафиксированы факты нарушений.

Если акта нет. Эти правила действуют, если на руках у потребителя есть акт с подтвержденными нарушениями. Что делать, если в диспетчерской знают о проблемах и просто фиксируют обращение жильца в своем журнале, непонятно. Из разъяснений Роспотребнадзора следует, что такая отметка в журнале отметка является основанием, чтобы признать факт предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества. Получается, в этом случае потребителю нужно так же написать заявление на перерасчет с указанием номера заявки в журнале регистрации аварийно-диспетчерской службы. Заявление можно отправить бумажным письмом, принести в «Жилищник» лично или направить через центр госуслуг «Мои документы». Примерный образец заявления можно скачать здесь.

Как указывает «Российская газета», при крупных авариях или проблемах коммунальщики сами пересчитывают стоимость услуги и информируют об этом жильцов.

Читайте также
График отключения горячей воды в Зеленограде и окрестностях
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
жкх, горячая вода
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вода в кране грязная, еле теплая или плохо пахнет. Куда жаловаться и как получить перерасчет? Ответы
«Этот светофор удивит негодяев». В Зеленограде светофор включает красный для тех, кто превысил скорость Новости
Полиция поймала зеленоградца с полутора тысячами штрафов за нарушение ПДД. У него отобрали машину Новости
Концерт «Путеводитель по планетам» Московского государственного симфонического оркестра — 23 мая в Культурном центре «Зеленоград» Афиша
В пустых домах на Заводской, которые снесут по программе реновации, продолжают красить двери, перила и ступени Новости
Почему регулярно затапливает Крюковскую площадь и когда это закончится Новости
«Легко и незаметно сэкономить несколько тысяч рублей» — жителям Подмосковья предлагают бонусы на оплату услуг ЖКХ Новости
Завод «Элемер» удвоит производственные площади на Восточной зоне. Эта даст 60 новых рабочих мест Новости
Началась подготовка к благоустройству бульвара в 15-м микрорайоне. Это большая территория, которую считают досуговым центром Крюково Новости
Закрыт выход из подземного перехода на станции Крюково — в сторону улицы Панфилова Новости
«В идеальном мире девушкам не должно быть страшно». Чего достиг проект защиты женщин от нежелательного внимания — спустя полгода после запуска Новости
Велоэкскурсия «Памятники Победы» — старт 8 мая от Школьного озера Афиша
Зеленоградский депутат в Госдуме рассказала детсадовцам об их правах — каждому в шкафчик положили конверт с памяткой. До этого она рассылала письма старшеклассникам Новости
В некоторых школах отменили октябрьские каникулы. Иначе не успеть пройти минимальную программу Новости
Началось строительство железнодорожного моста в Малино. Его собираются сделать за год Новости
Разрешить водить машину с 17 лет. Это предложили в МВД и поддержали в Госдуме Истории
Фестиваль «Большой волонтёрский пикник» — 2 мая возле Школьного озера Афиша
Детские поликлиники осенью полностью перейдут на электронные медкарты. Бумажные карты оцифруют Новости
Заборы на газонах — убрать, оставить или восстановить. Три примера, как принимают эти решения Истории
Суд назначил учителю почти минимальное наказание за то, что он силой вывел подростка-хама из класса Новости
За прививку от ковида пожилые москвичи получат поощрение на тысячу рублей. Их можно потратить в некоторых магазинах, аптеках и кафе Новости
На станции Крюково перекрыли проход в город от транзитного пешеходного перехода и разобрали пандус в самом переходе. С колясками пройти невозможно Новости
На платной дороге М-11 меняются тарифы: вечером в пятницу и на выходных стоимость поездок поднимется Новости
Лазертаг-арена Megazar в «Панфиловском» - что внутри? Партнерский материал
Спортивный клуб «ЗОЖ»: светло, уютно, всё есть и ничего лишнего Партнерский материал
«Район, в котором хочется жить». Двадцать вопросов застройщику «Зеленоград-сити» Партнерский материал
Магазин «Страна бегунов» в 20-м микрорайоне — что внутри? Партнерский материал
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
© 1997–2021 Зеленоград.ру