После включения отопления из крана потекла ржавая вода. Что происходит?

Причина в схеме водоснабжения. Грязная вода после включения отопления бывает в домах с так называемой «открытой» схемой тепло- и водоснабжения: вода идет в трубы горячего водоснабжения после прохождения через батареи, собирая по пути накопившуюся за лето загрязнения. Причины появления этих загрязнений могут быть разные.

Например, в процессе подготовки к отопительному сезону коммунальщики должны делать промывку и гидравлические испытания системы отопления в каждом доме. Если эти работы не выполнены или выполнены с нарушениями, в процессе включения отопления часть наслоений и ржавчины вымывается из батарей и стояков и попадает в краны.

Есть и другая проблема: от «Водоканала» к тепловым станциям холодная вода приходит уже с некоторой примесью железа, а после нагревания и прохождения через ряд разводящих труб доля примесей увеличивается. То есть, без ремонта или замены этих разводящих труб вода чище не станет. Вода может быть грязной и из-за изношенного оборудования на центральных тепловых пунктах (ЦТП).

Это когда-нибудь изменится? В закрытых системах воду для кранов и батарей выводят в разные трубы — контур горячей воды отделен от контура отопления, — что должно улучшить качество и температурный режим воды.

Перевод системы теплоснабжения Зеленограда на закрытую схему утвержден ещё в 2009 году постановлением правительства Москвы. Он предполагает как раз реконструкцию ЦТП и теплосетей. Кроме того, для перехода на закрытую схему теплоснабжения надо разместить индивидуальные тепловые пункты (ИТП) непосредственно в жилых домах, для чего требуется согласие собственников.

Насколько движется эта работа, судить сложно. По данным «Мосэнерго», зеленоградский филиал сейчас обслуживает около сорока индивидуальных тепловых пунктов (один ИТП на один дом). ИТП, в частности, есть в домах 17 и 23 микрорайонов и некоторых домах 20-го.

Три года назад префект Анатолий Смирнов говорил, что проблема с переходом на закрытую систему водоснабжения — в отсутствии финансирования. В программу капитального ремонта эти работы не входят. У управляющих компаний денег на это тоже нет.



Что делать? В коммунальных службах говорят, что это «обычное дело», «надо сливать», «горячая вода придет в норму за несколько дней». В любом случае, при появлении ржавой воды в кране надо звонить в диспетчерскую: 8(495)539-53-53. Там должны зарегистрировать заявку. После чего можно требовать от управляющей компании перерасчета платы за горячую воду.