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EMEX. Автозапчасти вовремя.
Почему на «незаконной» стоянке возле станции Крюково продолжают брать деньги за парковку? 03.07.2018 ZELENOGRAD.RU

Месяц назад столичные власти заявили, что большая платная стоянка напротив корпуса 1824 построена самовольно, а значит, надо её освободить и сделать бесплатной для всех. Будку и шлагбаум арендаторы убрали, но деньги за парковку все равно требуют. Разбирались, почему.

фото: Zelenograd.ru

Охраняемая платная стоянка рядом со станцией Крюково работала около десяти лет, а теперь выяснилось, что это территория общего пользования. «Предприниматели без каких-либо разрешительных документов отгородили довольно большой кусок земли, установили будку охраны, шлагбаум и организовали платную стоянку», сообщил представитель инспекции по недвижимости. Инспекция предписала с 8 июня освободить участок, демонтировать автостоянку. Шлагбаум на въезде после этого исчез, а одну будку заменили другой — на колесах. Там постоянно находятся 2-3 человека.

«Я перестал платить за парковку, когда прочитал эту информацию, — рассказал Zelenograd.ru житель корпуса 1824. — Люди на стоянке грубо отвечают, говорят, что все это ерунда, а документы у них в порядке. Когда платить будешь? — спрашивают. Придется платить». Деньги требуют те же — 4500 рублей в месяц.

Землепользователь выполнил предписание — демонтировал шлагбаум и две будки, рассказали в управе района Крюково. С требованием департамента городского имущества освободить этот участок организация не согласна, поскольку платит аренду. Пока этот участок в судебном споре, и его судьба неясна. Значит ли это, что арендатор может по-прежнему брать плату за парковку, в управе не ответили.

Префектура, в свою очередь, отвечает на недоуменные вопросы жителей информацией о суде и фразой: «До принятия судом решения территория контролируется управой района Крюково». Что это означает, непонятно.

Земельный участок под парковку арендует фирма «ПКК «Интертехносфера». Два года назад Госинспекция штрафовала эту организацию за нарушение порядка использования земельного участка, находящегося в собственности города. «Интертехносфера» пыталась оспорить предписание инспекции в суде, но безрезультатно. Текущий иск отложен до 9 июля. Организация оказалась недоступна для комментариев. На самой парковке тоже никаких контактов не вывешено.

Есть вопросы о жизни в городе? Спрашивайте — а мы поищем ответы.

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Обсуждение
Фрези Грант
41 минуту назад
Раз территория контролируется управой Крюково, значит они в доле. Смешно говорить о том, что 10 лет стоянка была незаконной. Нашей управе не везет на глав управы. Они так быстро учатся писать отписки, что даже обращаться к ним не хочется. Точно так же они пишут, что контролируют и кусок улицы, отрезок Панфиловского, вдающийся на территорию Андреевки. Сбор средств на закрывание глаз они контролируют. У нас около дома вдоль пешеходной дорожки срезали несколько десятков метров абсолютно нового газонного ограждения, которое обещали поставить почти 5 лет. Поставили и через пол-года оно исчезло. Оказалось по ошибке. Несколько дней его выковыривали и никому не было дела до этого, кроме жителей. Вместо него сейчас куски какого-то старого с помойки. А новое, наверное там, где снова деньги потратили. И все под контролем.
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