Охраняемая платная стоянка рядом со станцией Крюково работала около десяти лет, а теперь выяснилось, что это территория общего пользования. «Предприниматели без каких-либо разрешительных документов отгородили довольно большой кусок земли, установили будку охраны, шлагбаум и организовали платную стоянку», сообщил представитель инспекции по недвижимости. Инспекция предписала с 8 июня освободить участок, демонтировать автостоянку. Шлагбаум на въезде после этого исчез, а одну будку заменили другой — на колесах. Там постоянно находятся 2-3 человека.



«Я перестал платить за парковку, когда прочитал эту информацию, — рассказал Zelenograd.ru житель корпуса 1824. — Люди на стоянке грубо отвечают, говорят, что все это ерунда, а документы у них в порядке. Когда платить будешь? — спрашивают. Придется платить». Деньги требуют те же — 4500 рублей в месяц.



Землепользователь выполнил предписание — демонтировал шлагбаум и две будки, рассказали в управе района Крюково. С требованием департамента городского имущества освободить этот участок организация не согласна, поскольку платит аренду. Пока этот участок в судебном споре, и его судьба неясна. Значит ли это, что арендатор может по-прежнему брать плату за парковку, в управе не ответили.

Префектура, в свою очередь, отвечает на недоуменные вопросы жителей информацией о суде и фразой: «До принятия судом решения территория контролируется управой района Крюково». Что это означает, непонятно.



Земельный участок под парковку арендует фирма «ПКК «Интертехносфера». Два года назад Госинспекция штрафовала эту организацию за нарушение порядка использования земельного участка, находящегося в собственности города. «Интертехносфера» пыталась оспорить предписание инспекции в суде, но безрезультатно. Текущий иск отложен до 9 июля. Организация оказалась недоступна для комментариев. На самой парковке тоже никаких контактов не вывешено.