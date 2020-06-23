5,7 миллионов рублей префектура намеревалась потратить на организацию праздника и тематические концерты. Конкурс был объявлен в феврале, контракт был заключен с компанией «Эм Эйч Групп», ранее уже проводившей праздники в Зеленограде. Исполнение этого контракта прекращено — он расторгнут 16 июня.

400 тысяч собирался потратить совет депутатов района Крюково на праздничные мероприятия внутри района — «От всей души», «Рубеж Славы Крюково». Этот контракт расторгнут.

280 тысяч выделила управа Крюково на организацию и проведение митинг-концерта, окружной акции «Рубеж Славы» и мероприятия «Этих дней не смолкнет слава!». Этот контракт продлен до 25 декабря.

Деньги будут освоены после снятия ограничений на массовые мероприятия. Военный парад пройдет в Москве на Красной площади 24 июня. В Зеленограде в этот день никаких специальных мероприятий, в том числе салюта, не будет.