Девушка гуляла с собакой на площадке у корпуса 442. Собака бегала среди детей. На просьбы увести животное с площадки владелица ответила отказом. Рассказываем, чем закончилась эта история, почему на детской площадке нельзя находится с собакой любой породы, и что за это будет.
«Собака свободно бегала среди маленьких детей, которые, естественно, проявляли к ней интерес, — рассказала Zelenograd.ru одна из мам, гулявших на площадке. — Я спросила — может лучше забрать собаку от детей? Хозяйка отказалась, я несколько раз вежливо повторила просьбу — отказ. Девушка сказала, что работает в полиции. Тогда я напомнила, что по закону собаки на детской площадке присутствовать вообще не должны. Собака была без намордника и поводка. Я понимаю, что она маленькая, но если укусит годовалого ребёнка, мало не покажется. Кто знает, привита ли она. Собака может испугать, прыгнуть, залаять. Может, у кого-то из детей аллергия».
По словам очевидцев, собаку просили забрать от детей еще три человека. Только мужчина добился, чтобы девушка посадила свою собаку на лавочку.
Это один из множества эпизодов выгула собак на детских площадках — такое можно увидеть каждый день. Почему-то многие хозяева мелких или небольших собак уверены, что это нормально. «Меня йорк за ногу тяпнул, когда я просто шла мимо, — его не оторвать было от ноги, — рассказала Zelenograd.ru жительница 9 микрорайона. — Хорошо, что я была в брюках. А хозяйка заявила, что собака кусает злых людей». Собаку пришлось отдирать от ноги за ошейник, пока не начала задыхаться — не отпускала.
По действующему постановлению правительства Москвы, запрещается появление с собакой без поводка и намордника в магазинах, учреждениях, на детских площадках, рынках, пляжах и в транспорте, а также выгул собак на территориях учреждений здравоохранения, детских садов, школ, иных образовательных учреждений и учреждений, работающих с несовершеннолетними. За нарушение этих правил положен штраф — от одной до двух тысяч рублей (пункт 2 статьи 5.1 Кодекса Москвы об административных правонарушениях). Породы собак не оговариваются.
Если человек позволяет себе выгуливать собаку на детской площадке, да еще без поводка и намордника — это повод позвонить в полицию. Устное обращение или письменное — неважно, его должны зарегистрировать и отработать, сообщили Zelenograd.ru в УВД округа. Прибудет ли на место после звонка участковый или патрульно-постовая служба, будет решать дежурный, которому передадут обращение, — в зависимости от оперативной обстановки и серьезности ситуации. Если собака, например, накинулась на человека, то полиция может приехать.
Можно написать письменное заявление о факте выгула собаки на детской площадке. Его примут, участковый соберет материал, но составлять протокол по этой административной статье не будет — сейчас у полиции таких полномочий нет. Материал он передаст в районную управу, где его должна рассмотреть административная комиссия. Она и составит (или нет) протокол. Жители могут обращаться и напрямую в управу. Лучше, чтобы были фотографии или видеозаписи, подтверждающие выгул собаки на детской площадке.
В Москве полицейские не могут наказывать граждан за многие мелкие правонарушения. Виной тому противоречивые закона. Закон «О полиции» позволят применять меры против административных правонарушений как федерального, так и регионального уровня (в данном случае КоАП Москвы). При этом закон «Об общих принципах организации исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» 1999 года возлагает полномочия по охране общественного порядка на регионы. У регионов «своей» полиции или каких-либо силовых структур нет — МВД исключительно федеральная структура. Полиция готова контролировать выполнение московских законов за отдельную плату, заявили ранее в МВД, то есть при условии дополнительного финансирования со стороны региона. Три года назад депутаты Госдумы предложили перенести наиболее часто встречающиеся в региональных КоАПах статьи в федеральный административный кодекс, чтобы полиция могла рассматривать дела, ответственность за которые сейчас также устанавливается регионом. Но пока ничего не изменилось.
С ноября 2010 года Госдума РФ рассматривает законопроект «Об ответственном обращении с животными». Документ допускает «пересечение» детской площадки собакой только на поводке без намордника. Если собака потенциально опасной породы (закон должен утвердить перечень таких пород) — намордник обязателен. В числе прочего, законопроект вводит штраф до 5 тысяч рублей за выгуливание домашнего животного в состоянии алкогольного опьянения.
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