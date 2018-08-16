Что говорит закон

По действующему постановлению правительства Москвы, запрещается появление с собакой без поводка и намордника в магазинах, учреждениях, на детских площадках, рынках, пляжах и в транспорте, а также выгул собак на территориях учреждений здравоохранения, детских садов, школ, иных образовательных учреждений и учреждений, работающих с несовершеннолетними. За нарушение этих правил положен штраф — от одной до двух тысяч рублей (пункт 2 статьи 5.1 Кодекса Москвы об административных правонарушениях). Породы собак не оговариваются.

Если человек позволяет себе выгуливать собаку на детской площадке, да еще без поводка и намордника — это повод позвонить в полицию. Устное обращение или письменное — неважно, его должны зарегистрировать и отработать, сообщили Zelenograd.ru в УВД округа. Прибудет ли на место после звонка участковый или патрульно-постовая служба, будет решать дежурный, которому передадут обращение, — в зависимости от оперативной обстановки и серьезности ситуации. Если собака, например, накинулась на человека, то полиция может приехать.



Можно написать письменное заявление о факте выгула собаки на детской площадке. Его примут, участковый соберет материал, но составлять протокол по этой административной статье не будет — сейчас у полиции таких полномочий нет. Материал он передаст в районную управу, где его должна рассмотреть административная комиссия. Она и составит (или нет) протокол. Жители могут обращаться и напрямую в управу. Лучше, чтобы были фотографии или видеозаписи, подтверждающие выгул собаки на детской площадке.

В Москве полицейские не могут наказывать граждан за многие мелкие правонарушения. Виной тому противоречивые закона. Закон «О полиции» позволят применять меры против административных правонарушений как федерального, так и регионального уровня (в данном случае КоАП Москвы). При этом закон «Об общих принципах организации исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» 1999 года возлагает полномочия по охране общественного порядка на регионы. У регионов «своей» полиции или каких-либо силовых структур нет — МВД исключительно федеральная структура. Полиция готова контролировать выполнение московских законов за отдельную плату, заявили ранее в МВД, то есть при условии дополнительного финансирования со стороны региона. Три года назад депутаты Госдумы предложили перенести наиболее часто встречающиеся в региональных КоАПах статьи в федеральный административный кодекс, чтобы полиция могла рассматривать дела, ответственность за которые сейчас также устанавливается регионом. Но пока ничего не изменилось.

С ноября 2010 года Госдума РФ рассматривает законопроект «Об ответственном обращении с животными». Документ допускает «пересечение» детской площадки собакой только на поводке без намордника. Если собака потенциально опасной породы (закон должен утвердить перечень таких пород) — намордник обязателен. В числе прочего, законопроект вводит штраф до 5 тысяч рублей за выгуливание домашнего животного в состоянии алкогольного опьянения.