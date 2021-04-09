Ртуть относится к веществам 1 класса опасности, поэтому ртутные градусники нельзя выбрасывать с обычным мусором. Правильной утилизацией градусников и прочих ртутьсодержащих отходов занимаются специализированные компании, имеющие лицензии. В Зеленограде градусники и лампы можно отнести в пожарно-спасательный отряд в 5-м микрорайоне или в одну из двадцати диспетчерских «Жилищника».
Битые и целые ртутные градусники можно принести в пожарно-спасательный отряд № 214 в 5 микрорайоне по адресу проезд 5253, дом 4. Приходить можно круглосуточно, градусник у вас примет дежурный. Телефон для связи: 8-495-123-67-38. Ближайшая автобусная остановка — «Московский проспект».
Если градусник разбился у вас дома, нужно сразу позвонить по номеру 112 и следовать указаниям оператора.
На портале открытых данных правительства Москвы районные диспетчерские обозначены только как пункты приема отработанных энергосберегающих ламп. Возможно, это связано с тем, что распоряжение мэрии касается только ламп, о градусниках речи нет, как и в постановлении правительства РФ. Но префектура в ответ на запрос «Зеленоград.ру» сообщила, что в двадцати объединенных диспетчерских службах (ОДС) можно сдать как лампы, так и градусники — при условии, что они целые.
В каждой ОДС установлены раздельные контейнеры для различных видов ртутьсодержащих ламп, а также есть демеркуризационные пакеты, добавили в префектуре.
Прийти можно в следующие ОДС:
- корпус 158: телефон для связи 8-499-735-03-15
- корпус 233: 8-499-735-53-10
- корпус 317: 8-499-735-00-26
- корпус 409: 8-499-734-33-53
- корпус 521: 8-499-735-42-26
- корпус 613: 8-499-735-73-06
- корпус 837: 8-499-731-43-14
- корпус 919: 8-499-731-45-44
- корпус 1013а: 8-495-539-53-53
- корпус 1137: 8-499-710-96-02
- корпус 1206а: 8-499-731-90-91
- корпус 1441: 8-499-717-82-86
- корпус 1448: 8-499-738-18-33
- корпус 1559: 8-499-733-03-33
- корпус 1529: 8-499-717-01-13
- корпус 1604: 8-499-717-20-74
- корпус 1641: 8499-738-71-44
- корпус 1820: 8-499-738-02-60
- корпус 2005: 8-499-729-20-61
- корпус 2028: 8-499-729-21-30
График работы ОДС: понедельник-четверг с 8 до 17 часов, пятница с 8 до 16 часов, суббота и воскресенье выходные.