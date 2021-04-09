В диспетчерские (только целые градусники)

На портале открытых данных правительства Москвы районные диспетчерские обозначены только как пункты приема отработанных энергосберегающих ламп. Возможно, это связано с тем, что распоряжение мэрии касается только ламп, о градусниках речи нет, как и в постановлении правительства РФ. Но префектура в ответ на запрос «Зеленоград.ру» сообщила, что в двадцати объединенных диспетчерских службах (ОДС) можно сдать как лампы, так и градусники — при условии, что они целые.

В каждой ОДС установлены раздельные контейнеры для различных видов ртутьсодержащих ламп, а также есть демеркуризационные пакеты, добавили в префектуре.

Прийти можно в следующие ОДС:

корпус 158: телефон для связи 8-499-735-03-15

корпус 233: 8-499-735-53-10

корпус 317: 8-499-735-00-26

корпус 409: 8-499-734-33-53

корпус 521: 8-499-735-42-26

корпус 613: 8-499-735-73-06

корпус 837: 8-499-731-43-14

корпус 919: 8-499-731-45-44

корпус 1013а: 8-495-539-53-53

корпус 1137: 8-499-710-96-02

корпус 1206а: 8-499-731-90-91

корпус 1441: 8-499-717-82-86

корпус 1448: 8-499-738-18-33

корпус 1559: 8-499-733-03-33

корпус 1529: 8-499-717-01-13

корпус 1604: 8-499-717-20-74

корпус 1641: 8499-738-71-44

корпус 1820: 8-499-738-02-60

корпус 2005: 8-499-729-20-61

корпус 2028: 8-499-729-21-30

График работы ОДС: понедельник-четверг с 8 до 17 часов, пятница с 8 до 16 часов, суббота и воскресенье выходные.