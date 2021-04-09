Куда сдать разбитый ртутный градусник в Зеленограде 09.04.2021 ZELENOGRAD.RU

Ртуть относится к веществам 1 класса опасности, поэтому ртутные градусники нельзя выбрасывать с обычным мусором. Правильной утилизацией градусников и прочих ртутьсодержащих отходов занимаются специализированные компании, имеющие лицензии. В Зеленограде градусники и лампы можно отнести в пожарно-спасательный отряд в 5-м микрорайоне или в одну из двадцати диспетчерских «Жилищника».

Пожарно-спасательный отряд в 5 микрорайоне

Битые и целые ртутные градусники можно принести в пожарно-спасательный отряд № 214 в 5 микрорайоне по адресу проезд 5253, дом 4. Приходить можно круглосуточно, градусник у вас примет дежурный. Телефон для связи: 8-495-123-67-38. Ближайшая автобусная остановка — «Московский проспект».

Если градусник разбился у вас дома, нужно сразу позвонить по номеру 112 и следовать указаниям оператора.

В диспетчерские (только целые градусники)

На портале открытых данных правительства Москвы районные диспетчерские обозначены только как пункты приема отработанных энергосберегающих ламп. Возможно, это связано с тем, что распоряжение мэрии касается только ламп, о градусниках речи нет, как и в постановлении правительства РФ. Но префектура в ответ на запрос «Зеленоград.ру» сообщила, что в двадцати объединенных диспетчерских службах (ОДС) можно сдать как лампы, так и градусники — при условии, что они целые.

В каждой ОДС установлены раздельные контейнеры для различных видов ртутьсодержащих ламп, а также есть демеркуризационные пакеты, добавили в префектуре.

Прийти можно в следующие ОДС:

  • корпус 158: телефон для связи 8-499-735-03-15
  • корпус 233: 8-499-735-53-10
  • корпус 317: 8-499-735-00-26
  • корпус 409: 8-499-734-33-53
  • корпус 521: 8-499-735-42-26
  • корпус 613: 8-499-735-73-06
  • корпус 837: 8-499-731-43-14
  • корпус 919: 8-499-731-45-44
  • корпус 1013а: 8-495-539-53-53
  • корпус 1137: 8-499-710-96-02
  • корпус 1206а: 8-499-731-90-91
  • корпус 1441: 8-499-717-82-86
  • корпус 1448: 8-499-738-18-33
  • корпус 1559: 8-499-733-03-33
  • корпус 1529: 8-499-717-01-13
  • корпус 1604: 8-499-717-20-74
  • корпус 1641: 8499-738-71-44
  • корпус 1820: 8-499-738-02-60
  • корпус 2005: 8-499-729-20-61
  • корпус 2028: 8-499-729-21-30

График работы ОДС: понедельник-четверг с 8 до 17 часов, пятница с 8 до 16 часов, суббота и воскресенье выходные.

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Метки:
вывоз и утилизация мусора, раздельный сбор, ртуть
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