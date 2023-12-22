С 25 декабря в здании поликлиники в корпусе 2042 (филиал №2) начнется капитальный ремонт. Врачи продолжат работу на базе других подразделений.

В поликлинике в корпусе 1460 (филиала №4):

Врачебный прием

Работа процедурного и прививочного кабинетов

Прием биоматериалов

Диагностические исследования

Работа отделения медицинской реабилитации (с 18 декабря)

Оформление больничных листов, прикрепления к ФПО №2

Работа фильтр-кабинета для пациентов с симптомами ОРВИ

Прием пациентов с хроническими заболеваниями

Выдача льготных лекарств в аптечном пункте (с 18 декабря)

В поликлинике в корпусе 225 (филиал №3):

Врачи гастроэнтерологи и инфекционисты

Отделение медицинской профилактики

В поликлинике в корпусе 911 (филиал №5):

Повторный и плановый прием врачей травматологов-ортопедов — 2 этаж (с 18 декабря)

Отделение платных медицинских услуг — 4 этаж

Дневной стационар — 5 этаж

В стационаре для взрослых (Каштановая аллея, д. 2, стр. 1, этаж 2)

Эндоскопические исследования

Травмпункт для взрослых (первичный прием по острой травме) также переедет в здание горбольницы: Каштановая аллея, дом 2, строение 2 (подробно здесь)

Прикрепляться по новому адресу не надо. Запись к врачам в прежнем режиме. В процессе переезда маршрутизация может немного поменяться, но администраторы помогут вам сориентироваться на новом месте.

При записи на прием, процедуру или исследование, перед посещением поликлиники, уточняйте адрес здания и номер кабинета, где будет проходить прием. Справки по телефону 8-499-210-34-15 (с 8:30 до 16:30) или круглосуточно по 122