В больнице отмечают, что размещение травмпункта в стационаре в случае необходимости позволит безотлагательно проводить серьёзную диагностику, госпитализацию и оказывать хирургическую помощь, в том числе высокотехнологичную

Детский травмпункт уже переехал на территорию больницы, в здание Детского центра (строение 5).