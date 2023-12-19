С 8 часов утра 25 декабря (понедельник) прием пациентов по острой травме будет идти на базе экстренного приемного отделения больницы на Каштановой аллее, дом 2, строение 2.
Экстренный первичный прием пациентов с острой травмой идет круглосуточно. Первая помощь оказывается всем обратившимся независимо от их регистрации и прикрепления.
Маршрут к травмпункту следует по пути экстренной госпитализации — через КПП № 2. На схеме он обозначен красной линией. Обращайте внимание на указатели.
В больнице отмечают, что размещение травмпункта в стационаре в случае необходимости позволит безотлагательно проводить серьёзную диагностику, госпитализацию и оказывать хирургическую помощь, в том числе высокотехнологичную
Детский травмпункт уже переехал на территорию больницы, в здание Детского центра (строение 5).