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Куда переедет травмпункт для взрослых из поликлиники в 20-м районе — подробная информация 19.12.2023 ZELENOGRAD.RU

С 8 часов утра 25 декабря (понедельник) прием пациентов по острой травме будет идти на базе экстренного приемного отделения больницы на Каштановой аллее, дом 2, строение 2.

Экстренный первичный прием пациентов с острой травмой идет круглосуточно. Первая помощь оказывается всем обратившимся независимо от их регистрации и прикрепления.

Маршрут к травмпункту следует по пути экстренной госпитализации — через КПП № 2. На схеме он обозначен красной линией. Обращайте внимание на указатели.

В больнице отмечают, что размещение травмпункта в стационаре в случае необходимости позволит безотлагательно проводить серьёзную диагностику, госпитализацию и оказывать хирургическую помощь, в том числе высокотехнологичную

Детский травмпункт уже переехал на территорию больницы, в здание Детского центра (строение 5).

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Метки:
травмы, травматолог, травмпункт
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