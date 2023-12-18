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Важные изменения в работе городских травмпунктов и поликлиник c 18 декабря и дальше 18.12.2023 ZELENOGRAD.RU

Травмпункт для детей c 18 декабря работает в экстренном приемном отделении Детского центра больницы Кончаловского (Каштановая аллея, дом 2, строение 5) с 8 до 22 часов. Проехать на машине и пройти пешком можно через КПП возле больничной парковки и остановки «Горбольница». Также открыта калитка возле остановки «Каштановая аллея» (автобусы 10, 19, 31)

Врачи взрослой поликлиники на Каштановой аллее (отделение №1) с 18 декабря будут принимать пациентов в поликлинике в корпусе 911

Врачи детской поликлиники в 15-м микрорайоне с 18 декабря будут принимать в других корпусах:

  • педиатрическая служба и часть специалистов первого уровня — стоматологическая поликлиника в корпусе 1638
  • хирург и эндокринолог — поликлиника в корпусе 805

Часть врачей взрослой поликлиники в корпусе 2042 переедут в другие корпуса:

  • врачи травматологи-ортопеды с 18 декабря переедут в поликлинику в корпусе 911
  • кабинеты массажа с 18 декабря переедут в поликлиники в корпусах 225 и 1460
  • некоторые врачи, а также инструкторы ЛФК с 21 декабря будут работать в поликлинике в корпусе 1460
  • номера кабинетов и фамилии врачей здесь

Следующие значительные изменения будут с 25 декабря, когда прекратит работу поликлиника в корпусе 2042 и взрослый травмпункт

  • Точная информация, куда переедут врачи поликлиники, будет позже
  • Взрослый травмпункт до 8 часов утра 25 декабря будет работать в корпусе 2042, а где он точно будет работать после этого, сообщим чуть позже

Изменения вызваны закрытием зданий трех зеленоградских поликлиник на ремонт.

При записи важно обращать внимание на адрес, где будет проходить прием. Если вы уже записаны, перед визитом проверьте, пожалуйста, информацию в ЕМИАС (возможны изменения адреса, кабинета).

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Метки:
поликлиника, травмы, травматолог, травмпункт
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