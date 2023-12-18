Травмпункт для детей c 18 декабря работает в экстренном приемном отделении Детского центра больницы Кончаловского (Каштановая аллея, дом 2, строение 5) с 8 до 22 часов. Проехать на машине и пройти пешком можно через КПП возле больничной парковки и остановки «Горбольница». Также открыта калитка возле остановки «Каштановая аллея» (автобусы 10, 19, 31)

Врачи взрослой поликлиники на Каштановой аллее (отделение №1) с 18 декабря будут принимать пациентов в поликлинике в корпусе 911

Врачи детской поликлиники в 15-м микрорайоне с 18 декабря будут принимать в других корпусах:

педиатрическая служба и часть специалистов первого уровня — стоматологическая поликлиника в корпусе 1638

хирург и эндокринолог — поликлиника в корпусе 805

Часть врачей взрослой поликлиники в корпусе 2042 переедут в другие корпуса:

врачи травматологи-ортопеды с 18 декабря переедут в поликлинику в корпусе 911

кабинеты массажа с 18 декабря переедут в поликлиники в корпусах 225 и 1460

некоторые врачи, а также инструкторы ЛФК с 21 декабря будут работать в поликлинике в корпусе 1460

номера кабинетов и фамилии врачей здесь

Следующие значительные изменения будут с 25 декабря, когда прекратит работу поликлиника в корпусе 2042 и взрослый травмпункт

Точная информация, куда переедут врачи поликлиники, будет позже

Взрослый травмпункт до 8 часов утра 25 декабря будет работать в корпусе 2042, а где он точно будет работать после этого, сообщим чуть позже

Изменения вызваны закрытием зданий трех зеленоградских поликлиник на ремонт.

При записи важно обращать внимание на адрес, где будет проходить прием. Если вы уже записаны, перед визитом проверьте, пожалуйста, информацию в ЕМИАС (возможны изменения адреса, кабинета).