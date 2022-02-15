Что с ними не так

Малые архитектурные формы — это всё, что находится на детской площадке — игровое оборудование, скамейки, урны и прочее. Однако, строго говоря это правило не подразумевает расчистку самого оборудования. То есть проход к качелям расчистить обязаны, а вот разгрести сами качели, чтобы ими можно было пользоваться — нет. По крайней мере из регламента это прямо не следует. В итоге такую картину часто можно видеть на площадках.

В целом, по регламенту, основная задача зимнего содержания дворов и площадок — перемещение пешеходов. Задачи использования детских площадок по назначению, как это ни странно, не ставится, а порядок уборки нигде не описывается (по крайней мере, префектура в ответах на наши запросы об этом не упомянула).

Действительно, при уборке дворов детские площадки не являются приоритетом. Но убирать их всё-таки должны.