Как должны убирать детские площадки зимой. Что не так в правилах для дворников и что с этим делать 15.02.2022 ZELENOGRAD.RU

Зимой дети тоже хотят играть на детских площадках. Хотя снег с них должны убирать далеко не первую очередь, но всё-таки должны. Разобрались, какими правилами руководствуются дворники, что в них не так и что с этим делать.

Правила для дворников

Согласно регламенту содержания дворовых территорий, на площадках с резиновым, песчаным, щебеночным или покрытием из искусственной травы снег должны убирать до ровного уплотнённого основания, чтобы обеспечить беспрепятственных проход к малым архитектурным формам. Асфальтированные дорожки нужно чистить полностью, под скребок, высота неочищенного снега на газонах не может превышать 80 сантиметров, а складывать счищенный снег и лёд на детские площадки запрещено.

Что с ними не так

Малые архитектурные формы — это всё, что находится на детской площадке — игровое оборудование, скамейки, урны и прочее. Однако, строго говоря это правило не подразумевает расчистку самого оборудования. То есть проход к качелям расчистить обязаны, а вот разгрести сами качели, чтобы ими можно было пользоваться — нет. По крайней мере из регламента это прямо не следует. В итоге такую картину часто можно видеть на площадках.

В целом, по регламенту, основная задача зимнего содержания дворов и площадок — перемещение пешеходов. Задачи использования детских площадок по назначению, как это ни странно, не ставится, а порядок уборки нигде не описывается (по крайней мере, префектура в ответах на наши запросы об этом не упомянула).

Действительно, при уборке дворов детские площадки не являются приоритетом. Но убирать их всё-таки должны.

Что делать

Если снегопады давно прошли, но вы не можете пользоваться детской площадкой, сделайте одно из следующих действий:

Если в течение 7-8 дней это не помогло, напишите нам в редакцию: в ватсап или телеграм 8-926-100-81-67, в сообщения инстаграма, вконтакта, фейсбука или на news@zelenograd.ru

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Метки:
жкх, детские площадки, уборка улиц и дворов, снег
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