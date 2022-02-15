Зимой дети тоже хотят играть на детских площадках. Хотя снег с них должны убирать далеко не первую очередь, но всё-таки должны. Разобрались, какими правилами руководствуются дворники, что в них не так и что с этим делать.
Согласно регламенту содержания дворовых территорий, на площадках с резиновым, песчаным, щебеночным или покрытием из искусственной травы снег должны убирать до ровного уплотнённого основания, чтобы обеспечить беспрепятственных проход к малым архитектурным формам. Асфальтированные дорожки нужно чистить полностью, под скребок, высота неочищенного снега на газонах не может превышать 80 сантиметров, а складывать счищенный снег и лёд на детские площадки запрещено.
Малые архитектурные формы — это всё, что находится на детской площадке — игровое оборудование, скамейки, урны и прочее. Однако, строго говоря это правило не подразумевает расчистку самого оборудования. То есть проход к качелям расчистить обязаны, а вот разгрести сами качели, чтобы ими можно было пользоваться — нет. По крайней мере из регламента это прямо не следует. В итоге такую картину часто можно видеть на площадках.
В целом, по регламенту, основная задача зимнего содержания дворов и площадок — перемещение пешеходов. Задачи использования детских площадок по назначению, как это ни странно, не ставится, а порядок уборки нигде не описывается (по крайней мере, префектура в ответах на наши запросы об этом не упомянула).
Действительно, при уборке дворов детские площадки не являются приоритетом. Но убирать их всё-таки должны.
Если снегопады давно прошли, но вы не можете пользоваться детской площадкой, сделайте одно из следующих действий:
- позвоните с жалобой в единую диспетчерскую службу 8-495-539-53-53
- оставьте жалобу на портале «Наш город» в разделе «Снег и гололед во дворе«
- оставьте жалобу в префектуру
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