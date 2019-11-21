Парковка возле Garden — только для сотрудников и посетителей. Официально это здание называется многофункциональным деловым центром. Действительно, шлагбаум стоит уже десять лет, арендаторы участка под корпусом 305 согласовывали его установку с районной управой. «Мы платим арендную плату городу за эту землю, убираем её за свой счёт и так далее — всё законно», — сказали «Зеленоград.ру» в администрации Garden. На небольшой части арендуемой земли, слева от здания, оставлено место для парковки местных жителей.

Сам ресторан сейчас закрыт в связи с ребрендингом. В этом году шлагбаум у корпуса 305 снимали: там укладывали асфальт, делали рядом газоны и дорожки. А жители близлежащих домов оставляли там на ночь свои автомобили. Теперь интересуются через «Зеленоград.ру» — в частности, в соседнем 303-м, — законно ли поставлен шлагбаум. В управе подтверждают, что право на ограничение парковки осталось за арендаторами.

Жителям поставить шлагбаумы в своих дворах сложнее. Во-первых, из-за проблем с кадастровым учетом. Если придомовой участок не сформирован, не поставлен на учет, тогда он не является общей долевой собственностью жильцов и они не могут им распоряжаться. Во-вторых, из-за того, что придомовая территория может быть одновременно территорией общего пользования, где не допускается ограничений проезда или прохода.