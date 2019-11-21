Деловой центр на Центральном проспекте снова закрыл свою территорию шлагбаумом. Это вообще законно? 21.11.2019 ZELENOGRAD.RU

Шлагбаум, ограничивающий парковку у корпуса 305 — нежилого здания на Центральном проспекте, в котором расположен ресторан Garden и другие организации, — стоял с 2008 года. А недавно его убрали. Местные жители стали ставить машины возле ресторана и решили, что теперь так и будет. Но шлагбаум вернули. Одновременно проблема с парковочными местами обострилась из-за эвакуации машин, припаркованных на тротуарах. Выяснили, законна ли повторная установка.

Парковка возле Garden — только для сотрудников и посетителей. Официально это здание называется многофункциональным деловым центром. Действительно, шлагбаум стоит уже десять лет, арендаторы участка под корпусом 305 согласовывали его установку с районной управой. «Мы платим арендную плату городу за эту землю, убираем её за свой счёт и так далее — всё законно», — сказали «Зеленоград.ру» в администрации Garden. На небольшой части арендуемой земли, слева от здания, оставлено место для парковки местных жителей.

Сам ресторан сейчас закрыт в связи с ребрендингом. В этом году шлагбаум у корпуса 305 снимали: там укладывали асфальт, делали рядом газоны и дорожки. А жители близлежащих домов оставляли там на ночь свои автомобили. Теперь интересуются через «Зеленоград.ру» — в частности, в соседнем 303-м, — законно ли поставлен шлагбаум. В управе подтверждают, что право на ограничение парковки осталось за арендаторами.

Жителям поставить шлагбаумы в своих дворах сложнее. Во-первых, из-за проблем с кадастровым учетом. Если придомовой участок не сформирован, не поставлен на учет, тогда он не является общей долевой собственностью жильцов и они не могут им распоряжаться. Во-вторых, из-за того, что придомовая территория может быть одновременно территорией общего пользования, где не допускается ограничений проезда или прохода.

Читайте также
Как закрыть свой двор шлагбаумом от «чужих машин»?
Есть ли обычно место для парковки возле вашего дома?
Да, в пределах 2-4 минут пешком
Есть, но идти до него 5-10 минут
Обычно нет или далеко идти
Проголосовали 22 человека
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Префектура одобрила строительство тоннеля под железной дорогой — из 14-го микрорайона в «старый» город. Когда её построят? Истории
Деловой центр на Центральном проспекте снова закрыл свою территорию шлагбаумом. Это вообще законно? Ответы
Школа бебиситтеров Kidsout в Зеленограде в декабре (промокод внутри) Афиша
Законы, традиции, окончания и кавычки в названиях станций электричек и МЦД. Разбор к переименованию Крюково и других Истории
В новом терминале аэропорта Шереметьево создадут более 400 рабочих мест. Список вакансий и как их искать Новости
Пропавших в Андреевке детей нашли у матери в Брянске Новости
Фура сбила насмерть дедушку в Северной промзоне. Накануне состоялась премьера фильма о паломниках, в котором он сыграл святого Новости
Поликлиники в 9-м и 14-м микрорайоне отремонтируют не раньше 2023 года Новости
Стала известна стоимость проездных на МЦД. Сколько можно будет сэкономить при поездках из Зеленограда Истории
Две дополнительные электрички поедут из Крюково в час пик с 8 декабря Новости
Что ждет зеленоградские лесопарки в ближайшем будущем — защита и охрана или застройки и благоустройство с платными услугами? Истории
Депутат Мосгордумы Андрей Титов обещал субсидию для зеленоградцев по оплате М-11. Выяснили, когда это случится Истории
В кинотеатрах начинается показ фантастического триллера, снимавшегося в Зеленограде Новости
«С друзьями подрался». Откуда взялись лужи крови субботним утром у корпуса 356 Истории
Экологи нашли виновника загрязнения Горетовки и Сходни. Его оштрафовали на 180 тысяч Новости
Новая образовательная площадка MIET Family: смарткубинг, школа дошколят, китайский язык и школа спикеров Реклама
© 1997–2019 Зеленоград.ру