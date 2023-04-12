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Чайки летают вокруг моего дома и громко кричат. Что делать? 12.04.2023 ZELENOGRAD.RU

На раздражающие крики чаек пожаловался житель корпуса 1462 — птицы снова собираются делать гнезда на доме

Этой беде уже не первый год. Летом невозможно спать, маленькие дети не могут заснуть днем, домашние животные ведут себя беспокойно. Окно не откроешь из-за шума, а с закрытыми окнами — душно.

Городская администрация действует в соответствие с некими рекомендациями по снижению численности синантропных птиц (то есть живущих рядом с людьми). В частности, убирает гнезда с чердаков и крыш, убирает места, где птицы могут подкормиться (часто это открытые мусорные баки с пищевыми отходами), иногда ставят механические отпугиватели птиц.

При этом иногда власти вспоминают и о правах птиц, обращая внимания, что административный кодекс запрещает разорять гнезда. Правда, только в период гнездования — с 1 апреля по 31 июля.

Избавиться от чаек рядом с водоемами полностью невозможно, считают в префектуре. Например, для 14-го микрорайона такой водоем — Михайловский пруд. Всего же в городе около 30 водоемов, где могут жить озерные чайки.

Любопытно ещё, что жалуются чаще на чаячьи гнезда на зданиях школ. То ли птицам там комфортнее, то ли администрации школ хуже борются с ними

Однако терпеть не надо — если вас беспокоят чайки, обязательно сообщите в свою управляющую компанию (8-495-539-53-53) или в управу вашего района.

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Метки:
дикие животные, шум и закон о тишине, птицы
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Чайки летают вокруг моего дома и громко кричат. Что делать? Ответы
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