Пока указаний выключать такие кнопки не было, сообщили «Зеленоград.ру» в Центре организации дорожного движения. Тем более с 7:00 до 20:00 их вообще можно не нажимать: светофоры переключают фазы автоматически, то есть, неважно, нажата кнопка или нет — «зелёный» для пешеходов всё равно включится. Время ожидания «зеленого» в этот период меняется не потому, что кто-то нажал на кнопку, а потому что работа светофоров регулируется в зависимости от потока машин.

А вот с 20:00 до 7:00 пешеходная фаза вызывается только нажатием кнопки. Причем «зеленый» включится быстро, через несколько секунд. Это сделано, чтобы экономить время — и машинам не стоять на пустых переходах, и пешеходам быстрее переходить дорогу.