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Будут ли отключать кнопки на пешеходных переходах, чтобы уменьшить распространение вируса? 26.03.2020 ZELENOGRAD.RU

Чтобы уменьшить риск передачи новой коронавирусной инфекции, департамент транспорта уже отключил кнопки для открывания дверей в автобусах. Коммунальные службы регулярно дезинфицируют кнопки в лифтах. Наши читатели попросили узнать, будут ли отключать кнопки, на которые надо нажимать пешеходам, чтобы на светофоре включился «зелёный». Они установлены почти на всех регулируемых переходах в Зеленограде.

Пока указаний выключать такие кнопки не было, сообщили «Зеленоград.ру» в Центре организации дорожного движения. Тем более с 7:00 до 20:00 их вообще можно не нажимать: светофоры переключают фазы автоматически, то есть, неважно, нажата кнопка или нет — «зелёный» для пешеходов всё равно включится. Время ожидания «зеленого» в этот период меняется не потому, что кто-то нажал на кнопку, а потому что работа светофоров регулируется в зависимости от потока машин.

А вот с 20:00 до 7:00 пешеходная фаза вызывается только нажатием кнопки. Причем «зеленый» включится быстро, через несколько секунд. Это сделано, чтобы экономить время — и машинам не стоять на пустых переходах, и пешеходам быстрее переходить дорогу.

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Нажимаете ли вы кнопку на пешеходном переходе с 7 до 20?
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Метки:
пешеходный переход, безопасность дорожного движения, коронавирус, эпидемия
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Обсуждение
Kill Digit
1 час назад
Кнопки надо не отключать, а переводить на бесконтактные технологии активации или добавлять ножной механизм/кнопку активации.
К тому же умным светофорам надо добавить информативности режима работы - нужно ли что-то активировать или работает в автомате без кнопок.
В режиме кнопок информирования о том что светофор вас заметил и готовит фазу перехода.
Ну и после нажатия неплохо бы вычислить время до переключения.
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