АЗС отменяют лимиты на топливо. Однако ассортимент пока не восстановился 04.08.2026 ZELENOGRAD.RU

Сеть АЗС «Газпромнефть» полностью отменила ограничения на продажу топлива в Москве и области. Ранее лимиты также сняли некоторые другие крупные сети. При этом отмена лимитов не означает полного восстановления ассортимента на всех АЗС.

По данным, полученным в конце июля через горячие линии компаний, отменил лимиты «Лукойл». На московских АЗС Teboil топливо также отпускают без ограничений.

У «Нефтьмагистрали» ограничение сохранялось только для бензина АИ-100 — не более 50 литров за одну заправку. Остальные марки бензина и дизельное топливо продавались свободно.

На АЗС «Татнефти», по последней информации горячей линии, можно приобрести не более 50 литров бензина и 400 литров дизельного топлива. Ограничения не распространяются на АИ-98 и топливо под брендом Taneco. В канистры разрешено отпускать до 60 литров топлива.

«Роснефть» в конце июля увеличила общий лимит с 30 до 50 литров на автомобиль.

Что говорят водители

В последние дни в телеграм-чате «Водители Зеленограда» вновь сообщают о локальной нехватке обычного АИ-95. Так, вечером 3 августа на Teboil в Ржавках продавали 100-й бензин, но не было ни обычного, ни улучшенного 95-го. 4 августа на «Газпромнефти» в Андреевке оставались дизель, 92-й и 95 G-Drive, а обычного АИ-95 не было.

Вечером 4 августа один из участников чата сообщил, что не нашёл 95-й последовательно на заправках в Брехово и Андреевке, а также на «Лукойле» и «Татнефти».

Наиболее заметные перебои наблюдаются на «Лукойле» на Кутузовском шоссе. Ещё 29 июля там продавались 92-й, обычный и улучшенный 95-й и дизель без ограничения объёма. Однако 4 августа на АЗС сообщали уже только о наличии дизельного топлива.

В целом ситуация отличается от июньской: сообщений о многочасовых очередях и полностью пустых заправках почти нет, а на работающих АЗС нередко бывает всего несколько машин. Однако водителям по-прежнему не всегда удаётся найти нужную марку топлива с первой попытки.

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Метки:
автомобиль, азс, топливо
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