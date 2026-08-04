Сеть АЗС «Газпромнефть» полностью отменила ограничения на продажу топлива в Москве и области. Ранее лимиты также сняли некоторые другие крупные сети. При этом отмена лимитов не означает полного восстановления ассортимента на всех АЗС.

По данным, полученным в конце июля через горячие линии компаний, отменил лимиты «Лукойл». На московских АЗС Teboil топливо также отпускают без ограничений.

У «Нефтьмагистрали» ограничение сохранялось только для бензина АИ-100 — не более 50 литров за одну заправку. Остальные марки бензина и дизельное топливо продавались свободно.

На АЗС «Татнефти», по последней информации горячей линии, можно приобрести не более 50 литров бензина и 400 литров дизельного топлива. Ограничения не распространяются на АИ-98 и топливо под брендом Taneco. В канистры разрешено отпускать до 60 литров топлива.

«Роснефть» в конце июля увеличила общий лимит с 30 до 50 литров на автомобиль.