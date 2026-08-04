Бесплатные кинопоказы у Школьного озера: одна сказка и три комедии «Мосфильма» второй половины 20-го века 04.08.2026 ZELENOGRAD.RU

Каждую пятницу с 18:00 до 20:00 белый шатер библиотек в Озеропарке ждет гостей на просмотр и обсуждение кинофильмов. Вход свободный.

В августе покажут:

  • 7 августа — «Илья Муромец» (1956 г., режиссер А.Л. Птушко)
    • Фильм-сказка по мотивам русских легенд, а также лекция Киноклуба Зеленограда (лектор Александр Ершов)

  • 14 августа — «Джентльмены удачи» (1971 г., режиссер А.И. Серый)

    • Одна из самых любимых народных комедий в СССР и России, подарившая множество крылатых фраз

  • 21 августа — «Афоня» (1975 г., режиссер Г. Н. Данелия)

    • Трагикомедия с глубоким подтекстом. В ней есть и юмор, и грусть, и тема второго шанса

  • 28 августа — «Мы из джаза» (1983 г., режиссер К.Г. Шахназаров)

    • Комедия, снятая в жанре мюзикла со звездным актерским составом, завоевала сердца зрителей своим юмором и музыкальными номерами

Кинопоказы проходят в крытом белом шатре в Озеропарке у Школьного озера по адресу: улица Гоголя, участок №1 около корпуса 1002.

  • Приглашают семьями, возрастная рекомендация — 12+.
  • Продолжительность показов — до двух часов.
  • Задать вопросы можно по телефону учреждения: 8-495-161-00-05 (добавочный 0252)

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Метки:
дети, досуг, кинотеатр, школьное озеро, мероприятие, семья, взрослые, озеропарк
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