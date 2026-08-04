Каждую пятницу с 18:00 до 20:00 белый шатер библиотек в Озеропарке ждет гостей на просмотр и обсуждение кинофильмов. Вход свободный.
В августе покажут:
- 7 августа — «Илья Муромец» (1956 г., режиссер А.Л. Птушко)
- Фильм-сказка по мотивам русских легенд, а также лекция Киноклуба Зеленограда (лектор Александр Ершов)
- 14 августа — «Джентльмены удачи» (1971 г., режиссер А.И. Серый)
- Одна из самых любимых народных комедий в СССР и России, подарившая множество крылатых фраз
- 21 августа — «Афоня» (1975 г., режиссер Г. Н. Данелия)
- Трагикомедия с глубоким подтекстом. В ней есть и юмор, и грусть, и тема второго шанса
- 28 августа — «Мы из джаза» (1983 г., режиссер К.Г. Шахназаров)
- Комедия, снятая в жанре мюзикла со звездным актерским составом, завоевала сердца зрителей своим юмором и музыкальными номерами
Кинопоказы проходят в крытом белом шатре в Озеропарке у Школьного озера по адресу: улица Гоголя, участок №1 около корпуса 1002.
- Приглашают семьями, возрастная рекомендация — 12+.
- Продолжительность показов — до двух часов.
- Задать вопросы можно по телефону учреждения: 8-495-161-00-05 (добавочный 0252)
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