Детские мультфильмы у Школьного озера — программа бесплатных показов в августе 04.08.2026 ZELENOGRAD.RU

По понедельникам, 10, 17 и 24 августа, в 17:00 гости летней станции библиотек посмотрят сборники российских мультфильмов по произведениям русской и зарубежной литературы, специально отобранные фестивалем анимационного кино «Суздальфест».

Мультфильмы созданы в 2024 и 2025 годах. Возрастная рекомендация: 6+ и 12+.

  • Вход свободный — бесплатно и без регистрации.
  • Шатер библиотек — крытый. Приглашают приходить всей семьей.

Программа:

10 августа, 17:00—18:00 (6+)

  • «В животе змеи»
  • «Звуки леса. Квартет XXI»
  • «Космические приключения Егора»
  • «Девочка-Луна»
  • "Утро в комнате"
  • «Край земли Легенды и мифы»
  • «Метеостанция»

17 августа, 17:00—18:00 (12+)

  • «Четыре остановки»
  • «Главное-хвост!»
  • "Папа Кролик"
  • «Письма соседке»
  • «Враг» (сериал «Первобытный папа»)
  • «Шабловский тарантас»

24 августа, 17:00—18:00 (12+)

  • «Ночь медведя»
  • «Чужое платье»
  • «Катунь»
  • "Поролоновый кошмар"
  • «Саранча» (сериал «Первобытный папа»)
  • «По ту сторону»
  • «Три мудреца»

Показы пройдут в белом шатре библиотек в Озеропарке у Школьного озера по адресу: улица Гоголя, участок №1 около корпуса 1002.

  • Задать вопросы можно по телефону учреждения: 8-495-161-00-05 (добавочный 0255)

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Метки:
дети, кинотеатр, школьное озеро, мероприятие, озеропарк
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