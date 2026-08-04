По понедельникам, 10, 17 и 24 августа, в 17:00 гости летней станции библиотек посмотрят сборники российских мультфильмов по произведениям русской и зарубежной литературы, специально отобранные фестивалем анимационного кино «Суздальфест».
Мультфильмы созданы в 2024 и 2025 годах. Возрастная рекомендация: 6+ и 12+.
- Вход свободный — бесплатно и без регистрации.
- Шатер библиотек — крытый. Приглашают приходить всей семьей.
Программа:
10 августа, 17:00—18:00 (6+)
- «В животе змеи»
- «Звуки леса. Квартет XXI»
- «Космические приключения Егора»
- «Девочка-Луна»
- "Утро в комнате"
- «Край земли Легенды и мифы»
- «Метеостанция»
17 августа, 17:00—18:00 (12+)
- «Четыре остановки»
- «Главное-хвост!»
- "Папа Кролик"
- «Письма соседке»
- «Враг» (сериал «Первобытный папа»)
- «Шабловский тарантас»
24 августа, 17:00—18:00 (12+)
- «Ночь медведя»
- «Чужое платье»
- «Катунь»
- "Поролоновый кошмар"
- «Саранча» (сериал «Первобытный папа»)
- «По ту сторону»
- «Три мудреца»
Показы пройдут в белом шатре библиотек в Озеропарке у Школьного озера по адресу: улица Гоголя, участок №1 около корпуса 1002.
- Задать вопросы можно по телефону учреждения: 8-495-161-00-05 (добавочный 0255)
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Единственный офис «Мосэнергосбыта» в Зеленограде закрылся — на два месяца раньше объявленного срока Новости
В ностальгическом спектакле сыграют Алексей Маклаков и Ольга Тумайкина — 29 декабря в КЦ «Зеленоград», в продаже появились билеты от 600 рублей Новости
Юбилейный концерт популярного баяниста Валерия Семина — 31 января в КЦ «Зеленоград», продажа билетов открылась Новости
В Андреевке почти пять тысяч человек остались без холодной воды после повреждения трубы во время ремонта электричества Новости
Ипотека на несуществующий коттедж. Как жительницу Зеленограда втянули в схему и что должно было насторожить Новости
Прокат самокатов «повзрослел» и стал транспортом «последней мили». Но где для них инфраструктура? Новости
Большая змея ползает по парку и между домами 10-го микрорайона. Попытки поймать её пока безуспешны Новости