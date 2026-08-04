Вылов всей рыбы из пруда в 12-м микрорайоне компенсировали выпуском почти девяти тысяч мальков стерляди — но не в пруд, а в реку Оку 04.08.2026 ZELENOGRAD.RU

Так завершилась «реабилитация» Дунькиного пруда, которая заняла больше года. В июне 2025-го из водоёма выловили рыбу и выпустили её в пруд Быково болото в 1-м микрорайоне, только после этого из пруда полностью откачали воду. После окончания благоустройства в пруд обещали вновь запустить карасей, хотя в смете работ по реконструкции Дунькиного пруда отсутствовали как вылов рыбы, так и последующее зарыбление.

Что сообщили про зарыбление позже

Спустя год, в июне 2026-го, на вопросы о зарыблении пруда «Мосводосток» отвечал более туманно: «В целях компенсации после выполнения работ по реабилитации городских водоёмов выполняются мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов. Места выпуска определяются в соответствии с заключением Росрыболовства».

А сейчас, когда реконструкция пруда полностью завершена (кроме его зарыбления), ведомство сообщило в ответ на запрос «Зеленоград.ру», что выпустило «водные биологические ресурсы (молодь стерляди) в количестве 8645 единиц в реку Оку в границах Тульской области», руководствуясь заключением Росрыболовства.

Чтобы зарыбить конкретный водоём, нужно получить госуслугу Росрыболовства и заключить отдельный договор на искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов, добавляет «Мосводосток», ничего не говоря о намерении сделать это.

Уточним, на каком основании выловили всю рыбу и почему полное восстановление экосистемы (рыбных ресурсов) водоёма так и не произошло после его «реабилитации», о которой уже отчиталась мэрия, — или когда оно произойдёт.

Рыба уже есть

При этом жители ещё в начале июля рассказывали, что на Дунькином пруду уже сидят рыбаки. «Я вчера подошёл к ним, говорю — здесь ещё нет рыбы. Но смотрю — клюёт! А утром сам видел много мальков размером в пару сантиметров. Если перезимуют — рыбы будет много, удочкой не переловить!» — поделился в районном чате Макс Евгений. «Думаю, жители туда сами уже запустили рыбу. А то не дождёшься», — прокомментировал другой сосед.

Возможно, усилий «Мосводостока» по зарыблению уже не требуется — но этот завершающий этап реабилитации пруда явно провёл не «Мосводосток» (или там держат это в тайне).

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
благоустройство, микрорайон 12, пруды и водоемы, дунькин пруд, охота и рыбалка
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Бесплатные детские мероприятия в «Доме лани» в августе — идет запись Новости
Единственный офис «Мосэнергосбыта» в Зеленограде закрылся — на два месяца раньше объявленного срока Новости
Соберём ребёнка в школу — но не местного. Что стало с прежней помощью зеленоградским семьям Новости
Цены на кухни и шкафы без наценок посредников Реклама
В ностальгическом спектакле сыграют Алексей Маклаков и Ольга Тумайкина — 29 декабря в КЦ «Зеленоград», в продаже появились билеты от 600 рублей Новости
Вор выманил у школьницы ключи и обчистил квартиру на шесть миллионов. Но решил не уходить Новости
Юбилейный концерт популярного баяниста Валерия Семина — 31 января в КЦ «Зеленоград», продажа билетов открылась Новости
Детская писательница выступит у Школьного озера 8 августа — она представит серию книг о маленьком хаски Лаки Новости
Убили одного, ранили второго. В Андреевке оперативно задержали подозреваемого в убийстве Новости
Проблемы Большого городского пруда жители смогут показать главе управы прямо на месте Новости
Пляж городского пруда переполнен, хотя купаться там по-прежнему нельзя из-за грязной воды Новости
Вкалывают роботы, а зеленоградские айтишники обсудят ИИ-агентов у Школьного озера Новости
В Андреевке почти пять тысяч человек остались без холодной воды после повреждения трубы во время ремонта электричества Новости
Голубое снова обещают подключить к зеленоградской воде — спустя шесть лет ожидания Новости
Наркопритон в 4-м микрорайоне закрыла полиция Новости
Беговая ретро-эстафета «Юность» стартовала в Зеленограде Новости
Тайны городских пейзажей на выставке Нины Митенковой в КЦ «Зеленоград» Новости
Ипотека на несуществующий коттедж. Как жительницу Зеленограда втянули в схему и что должно было насторожить Новости
Прокат самокатов «повзрослел» и стал транспортом «последней мили». Но где для них инфраструктура? Новости
Началось переселение в новый дом по реновации на Заводской улице Новости
Крюково перестало быть одним из лидеров Москвы по доступности новостроек Новости
Лось перебежал Ленинградку возле Зеленограда и врезался в фуру Новости
Картинки с выставки: вход в префектуру под серпом и молотом Новости
Вырубку под корень здоровых растений управа назвала «санитарной обрезкой ветвей» Новости
Большая змея ползает по парку и между домами 10-го микрорайона. Попытки поймать её пока безуспешны Новости
Шезлонги у Чёрного озера поставили прямо на голую землю Новости
Трое зеленоградских школьников отправятся в Большую арктическую экспедицию Новости
После протеста жителей Малино грузовики пустят в объезд, а ночные рейсы прекратят Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру