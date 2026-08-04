Так завершилась «реабилитация» Дунькиного пруда, которая заняла больше года. В июне 2025-го из водоёма выловили рыбу и выпустили её в пруд Быково болото в 1-м микрорайоне, только после этого из пруда полностью откачали воду. После окончания благоустройства в пруд обещали вновь запустить карасей, хотя в смете работ по реконструкции Дунькиного пруда отсутствовали как вылов рыбы, так и последующее зарыбление.
Спустя год, в июне 2026-го, на вопросы о зарыблении пруда «Мосводосток» отвечал более туманно: «В целях компенсации после выполнения работ по реабилитации городских водоёмов выполняются мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов. Места выпуска определяются в соответствии с заключением Росрыболовства».
А сейчас, когда реконструкция пруда полностью завершена (кроме его зарыбления), ведомство сообщило в ответ на запрос «Зеленоград.ру», что выпустило «водные биологические ресурсы (молодь стерляди) в количестве 8645 единиц в реку Оку в границах Тульской области», руководствуясь заключением Росрыболовства.
Чтобы зарыбить конкретный водоём, нужно получить госуслугу Росрыболовства и заключить отдельный договор на искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов, добавляет «Мосводосток», ничего не говоря о намерении сделать это.
Уточним, на каком основании выловили всю рыбу и почему полное восстановление экосистемы (рыбных ресурсов) водоёма так и не произошло после его «реабилитации», о которой уже отчиталась мэрия, — или когда оно произойдёт.
При этом жители ещё в начале июля рассказывали, что на Дунькином пруду уже сидят рыбаки. «Я вчера подошёл к ним, говорю — здесь ещё нет рыбы. Но смотрю — клюёт! А утром сам видел много мальков размером в пару сантиметров. Если перезимуют — рыбы будет много, удочкой не переловить!» — поделился в районном чате Макс Евгений. «Думаю, жители туда сами уже запустили рыбу. А то не дождёшься», — прокомментировал другой сосед.
Возможно, усилий «Мосводостока» по зарыблению уже не требуется — но этот завершающий этап реабилитации пруда явно провёл не «Мосводосток» (или там держат это в тайне).