Что сообщили про зарыбление позже

Спустя год, в июне 2026-го, на вопросы о зарыблении пруда «Мосводосток» отвечал более туманно: «В целях компенсации после выполнения работ по реабилитации городских водоёмов выполняются мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов. Места выпуска определяются в соответствии с заключением Росрыболовства».

А сейчас, когда реконструкция пруда полностью завершена (кроме его зарыбления), ведомство сообщило в ответ на запрос «Зеленоград.ру», что выпустило «водные биологические ресурсы (молодь стерляди) в количестве 8645 единиц в реку Оку в границах Тульской области», руководствуясь заключением Росрыболовства.

Чтобы зарыбить конкретный водоём, нужно получить госуслугу Росрыболовства и заключить отдельный договор на искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов, добавляет «Мосводосток», ничего не говоря о намерении сделать это.

Уточним, на каком основании выловили всю рыбу и почему полное восстановление экосистемы (рыбных ресурсов) водоёма так и не произошло после его «реабилитации», о которой уже отчиталась мэрия, — или когда оно произойдёт.