Всего в предстоящем учебном году запланировано 37 дней каникул:

24 октября — 1 ноября

31 декабря — 10 января

21-28 февраля

3-11 апреля

Эти даты уже утвердили десять государственных школ Зеленограда — 609, 618, 853, 1150, 1151, 1194, 1353, 1557, 1912 и 2045. Школы 719 и 1528 график каникул пока не опубликовали, но вряд ли он будет отличаться.

Все школы используют график с четырьмя периодами каникул, который ежегодно рекомендует департамент образования. После этого каждая школа утверждает график своим приказом. Поэтому большинство школьников Зеленограда будут отдыхать одновременно.

Учебный год у первых-восьмых и десятых классов в этих школах закончится 31 мая. Девятые и одиннадцатые классы доучатся дольше — до конца государственной итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ): точная дата зависит от расписания экзаменов и станет известна позже.