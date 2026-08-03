Единственный офис «Мосэнергосбыта» в Зеленограде закрылся — на два месяца раньше объявленного срока 03.08.2026 ZELENOGRAD.RU

Офис «Мосэнергосбыта» на Центральном проспекте прекратил приём посетителей с 1 августа. Ранее компания сообщала, что отделение будет работать до 1 октября.

Теперь получить очную консультацию сотрудника «Мосэнергосбыта» в Зеленограде нельзя. Большинство вопросов компания предлагает решать через личный кабинет, мобильное приложение, чат-бот или видеоконсультацию.

В корпусе 1120 работает терминал «Мосэнергосбыта» для видеоконсультаций. Через него можно связаться с сотрудником контактного центра, передать документы с помощью сканера, распечатать бумаги, подать обращение и оплатить счёт. Терминал доступен с понедельника по четверг с 8:30 до 17:15, в пятницу — до 16:00.

За личным приёмом зеленоградцам теперь придётся ехать в Москву. Ближайший офис расположен возле станции метро «Речной вокзал» по адресу: улица Смольная, дом 24а. Физических лиц там принимают с понедельника по четверг с 8:30 до 20:00, в пятницу — до 19:00, по предварительной записи.

О предстоящем закрытии офиса в рамках «оптимизации очной сети обслуживания клиентов» стало известно в конце мая, когда помещение в корпусе 438 выставили на продажу. Почему офис закрыли раньше срока, неизвестно.

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Метки:
закрытие, мосэнергосбыт
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