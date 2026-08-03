В корпусе 1120 работает терминал «Мосэнергосбыта» для видеоконсультаций. Через него можно связаться с сотрудником контактного центра, передать документы с помощью сканера, распечатать бумаги, подать обращение и оплатить счёт. Терминал доступен с понедельника по четверг с 8:30 до 17:15, в пятницу — до 16:00.



За личным приёмом зеленоградцам теперь придётся ехать в Москву. Ближайший офис расположен возле станции метро «Речной вокзал» по адресу: улица Смольная, дом 24а. Физических лиц там принимают с понедельника по четверг с 8:30 до 20:00, в пятницу — до 19:00, по предварительной записи.

О предстоящем закрытии офиса в рамках «оптимизации очной сети обслуживания клиентов» стало известно в конце мая, когда помещение в корпусе 438 выставили на продажу. Почему офис закрыли раньше срока, неизвестно.