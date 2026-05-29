В офисе корреспонденту «Зеленоград.ру» сказали, что после закрытия услуги останутся доступны дистанционно — через личный кабинет и другие электронные сервисы.
Если в Зеленограде не откроют новый офис (что вряд ли), за очным приёмом клиентам, вероятно, придётся обращаться в Москву. Ближайший офис находится возле метро «Речной вокзал» (улица Смольная 24а).
Когда офис в корпусе 438 закроется, пока неизвестно. Сейчас он работает в привычном графике: с понедельника по четверг с 8:30 до 20:00, в пятницу с 8:30 до 19:00, суббота и воскресенье — выходные.
Для части жителей офис остаётся важным — прежде всего для тех, кому сложно пользоваться личным кабинетом, мобильным приложением или чат-ботами. Личный приём может быть нужен и в нестандартных ситуациях: при спорных начислениях, перерасчётах, оформлении льгот, вопросах по лицевому счёту, документам на квартиру, задолженности, замене или поверке счётчика. В офисе можно получить консультацию специалиста и передать документы без электронной переписки.
Само помещение на Центральном проспекте площадью 421 кв.метр продадут через торги. Начальная стоимость — 66,5 млн. Торги состоятся в июле. Что будет на месте «Мосэнергосбыта» решит новый собственник.
Редакция «Зеленоград.ру» отправит запрос в «Мосэнергосбыт», чтобы выяснить, когда и почему закрывают отделение, и куда зеленоградцы смогут обращаться очно после закрытия единственного офиса компании в городе.