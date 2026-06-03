В «Мосэнергосбыте» объяснили закрытие «оптимизацией очной сети обслуживания клиентов». Пока офис в корпусе 438 работает в обычном графике: с понедельника по четверг с 8:30 до 20:00, в пятницу — до 19:00, суббота и воскресенье — выходные.

Терминалы «Видеоконсультант» установят в корпусе 1120, где сейчас находится офис, обслуживающий юридических лиц. В компании называют такой терминал «полноценным аналогом центра обслуживания».

«Видеоконсультант» — это устройство с видеосвязью, сканером и принтером. Через него можно поговорить с сотрудником контактного центра, отправить документы, распечатать нужные бумаги, подать обращение и оплатить счёт.

Но это всё равно не живой приём у специалиста за стойкой. Терминалом нужно уметь пользоваться, а в нестандартных ситуациях — например, если вопрос касается начислений, льгот, перерасчёта, лицевого счёта, задолженности, замены или поверки счётчика, — людям может быть сложнее разобраться через экран.

Такие терминалы уже работают в Москве и области, в том числе в МФЦ. По данным «Мосэнергосбыта», всего установлено более ста «Видеоконсультантов». Компания также предлагает пользоваться личным кабинетом и приложением «Мой Мосэнергосбыт»: там доступны консультации и заказ сервисных услуг.

Для жителей это всё же лучше, чем совсем остаться без альтернативы в Зеленограде. Но для тех, кто не пользуется приложениями и личными кабинетами, а также для пожилых людей или клиентов со спорными вопросами, закрытие офиса может стать проблемой.

Если нужен именно очный приём, придётся обращаться в другие отделения «Мосэнергосбыта». Компания пишет, что клиент может прийти в любой офис независимо от места жительства. Для зеленоградцев ближайший вариант — в Москве, у метро «Речной вокзал», на улице Смольная, дом 24а.