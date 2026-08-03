Глава управы района Савёлки приглашает принять участие в обходе зоны отдыха Большого городского пруда — от Сосновой аллеи до пляжа и обратно по Спортивному бульвару
4 августа (вторник) в 16:00 встречаемся у стелы «Я люблю Зеленоград» напротив корпуса 702. Маршрут — на схеме.
Можно будет задать вопросы о проблемах района, Большого городского пруда, который закрыт для купания уже месяц, и всей зоны отдыха — её масштабно благоустраивали в прошлом году: и пляж, и бульвар на природной территории вдоль Сосновой и Озерной аллеи, и Спортивный бульвар между ФОК «Савёлки» и регбийной спортшколой. А также о сроках строительства и ремонта спортивных объектов поблизости.
Главу управы зовут Умеренков Александр Алексеевич.
- Если не попадаете на обход — контакты управы Савёлки для всех вопросов: 8-499-734-5304, zelao-savelki@mos.ru, электронная приемная
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