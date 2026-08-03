Можно будет задать вопросы о проблемах района, Большого городского пруда, который закрыт для купания уже месяц, и всей зоны отдыха — её масштабно благоустраивали в прошлом году: и пляж, и бульвар на природной территории вдоль Сосновой и Озерной аллеи, и Спортивный бульвар между ФОК «Савёлки» и регбийной спортшколой. А также о сроках строительства и ремонта спортивных объектов поблизости.



Главу управы зовут Умеренков Александр Алексеевич.

Если не попадаете на обход — контакты управы Савёлки для всех вопросов: 8-499-734-5304, zelao-savelki@mos.ru, электронная приемная



