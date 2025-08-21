Отмечают и новые пешеходные дорожки. Например, нижняя аллея вдоль водоема со стороны парка и ещё одна заасфальтированная тропа от Озерной аллеи, где раньше была вытоптанная тропинка.

«Наконец-то сняли ограждения, зайти можно со всех сторон. И радует, что появились новые тропинки! На территории пляжа их несколько, у парка рядом с лестницей, очень удобно», — поделилась Ирина.

Работы предстоит ещё немало: не все лестницы успели отремонтировать, три волейбольные площадки по-прежнему на стадии оснований (по словам рабочих, только через пять дней завершат подготовку к установке инвентаря), на пляже нет зонтиков, кабинок и понтонов на воде, продолжается благоустройство и озеленение.

Однако отдыхающих продолжение ремонта не смущает: из 15 опрошенных никто не смог назвать минусов новой зоны отдыха.