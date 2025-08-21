Зону отдыха у Большого городского пруда открыли после ремонта: доделать успели не всё, но первым посетителям уже нравится 21.08.2025 ZELENOGRAD.RU

Как и обещали, 20 августа сняли ограждение и корреспондент «Зеленоград.ру» смог посмотреть, что получилось. Завершили укладку асфальта и бордюров, установили лавочки, подвесные качели и урны, оборудовали детские и спортивные площадки, детскую зону для скалолазания с батутами.

«Потрясающая спортивная площадка, ребёнку очень понравилась. Детские тоже хорошие, вообще все чистенько и очень эстетично. Пока ещё только ноги прилипают к резиновому покрытию, не успело высохнуть», — рассказали Марина и маленький Даня.

Также успели развернуть газоны, сейчас занимаются их покосом и благоустройством. Покрасили подпорную стену, установили фонари.

На пляже расставили лежаки, но пока нет кабинок для переодевания и зонтов. Но пока погода такая, что это и не требуется. Зато шезлонги радуют:

«Лето заканчивается, но ещё можно успеть поваляться на лежаках, позагорать, ультрафиолетовые лучи все равно есть. Очень круто, что шезлонгов так много, приятно удивили», — рассказал Сергей.

Отмечают и новые пешеходные дорожки. Например, нижняя аллея вдоль водоема со стороны парка и ещё одна заасфальтированная тропа от Озерной аллеи, где раньше была вытоптанная тропинка.

«Наконец-то сняли ограждения, зайти можно со всех сторон. И радует, что появились новые тропинки! На территории пляжа их несколько, у парка рядом с лестницей, очень удобно», — поделилась Ирина.

Работы предстоит ещё немало: не все лестницы успели отремонтировать, три волейбольные площадки по-прежнему на стадии оснований (по словам рабочих, только через пять дней завершат подготовку к установке инвентаря), на пляже нет зонтиков, кабинок и понтонов на воде, продолжается благоустройство и озеленение.

Однако отдыхающих продолжение ремонта не смущает: из 15 опрошенных никто не смог назвать минусов новой зоны отдыха.

