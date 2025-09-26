На бульваре появились новые лавочки с урнами, новый асфальт на всех дорожках и на парковке у катка. Бывшая «экотропа» из деревянных кругляшей, выходившая к пруду, тоже стала асфальтовой.
Правда, некоторые жители отмечают, что опять проигнорировали очевидный изъян этой зоны отдыха — отсутствие прямой пешеходной дорожки для выхода с асфальтового круга на перекрёсток Сосновой и Озерной аллей.
В финале благоустройства рабочие подстригли газоны, а возле дорожек их попытались засеять и восстановить — где-то получилось, а где-то результатов пока не видно.
