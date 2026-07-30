Медцентр «Томоград» спонсор темы
К больнице, где лечатся зеленоградцы, обещают провести метро 30.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Конечную станцию Филевской линии метро, которую продлевают до Сколково, спроектировали рядом с новым корпусом городской больницы №62 — туда месяц назад переехали онкологи, которые ведут многих пациентов из Зеленограда. Но само метро, судя по документам, откроют не раньше 2031 года.

Проект планировки этой части линии метро уже проходит последний этап публичного обсуждения перед официальным принятием документа. Линия пойдет на запад от «Кунцевской», через Можайский район, и закончится в Сколково.

Пять станций до Сколково

Проект предусматривает пять новых станций: «Верейская», «Сколковское шоссе», «Марфино», «Сколково» — с пересадкой на действующую станцию МЦД-1 и конечную «Медицинский центр».

После экспертизы правительство Москвы должно принять постановление об утверждении проекта, затем спроектируют тоннели и станции, после чего начнется строительство. Участок от «Кунцевской» до «Медицинского центра» рассчитывают запустить к 2031 году. Тогда дорога от Сколково из центра Москвы будет занимать около 35-40 минут — такую оценку давал мэр Собянин.

Что это меняет для Зеленограда

Еще в 2023 году редакция «Зеленоград.ру» рассказывала, что онкологическую помощь для жителей округа постепенно переводят за его пределы: операции, консультации и биопсию делали в больнице №62, которая тогда находилась в подмосковной Истре — дорога занимала около трех часов на общественном транспорте.

С начала июля больница №62 принимает пациентов в Сколково. При этом в Зеленограде продолжает работать Центр амбулаторной онкологической помощи больницы, где ведут прием пациентов, проводят диагностику и лечение в дневном стационаре.

От Зеленограда до Сколково добираться приходится через Москву. С открытием нового корпуса больницы, запустили экспресс ш1 от метро «Войковская». Дорога от Зеленограда занимает теперь полтора часа с двумя пересадками, но это без учёта ожидания — экспресс до больницы ходит раз в 20-30 минут. Альтернативные маршруты общественным транспортом занимают ещё дольше.
Поэтому самым быстрым вариантом остается личный транспорт. На машине около часа — если без пробок. На такси от 1500 рублей — если повезёт.

Как мэрии помочь зеленоградцам получать необходимое лечение

Метро, на которое из бюджета потратят миллиарды, упростит дорогу до больницы только жителям «большой Москвы», но ничего не изменит для зеленоградцев. Транспортная задачка по доставке зеленоградцев до необходимого лечения хорошо не решается — ехать до больницы либо долго, либо дорого.

Выходом могло бы стать субсидирование зеленоградцам поездок в онкологическую больницу и обратно на такси или запуск ещё одного автобусного экспресс-маршрута. Расходы по сравнению со строительством метро для остальных москвичей — капля в море.

Читайте также
«Ездить в Москву не смогу, останусь без медпомощи». Десять причин, почему от перевода врачей из Зеленограда только хуже — в рассказах пациентов
Статьи про медицину и здоровье редакции «Зеленоград.ру» помогает делать медицинский центр «Томоград» — здесь проводят диагностику на современных аппаратах МРТ Toshiba Vantage Titan, КТ Aquilion RXL и УЗИ Toshiba Aplio 500. Принимает врач-невролог и травматолог-ортопед. Принимают основные группы анализов, на антитела к ковид-19, делают ПЦР-тесты. Адрес: улица Логвиненко, корпус 1514. Телефон 8-499-645-53-52. По акции «Здоровая спина» полное обследование позвоночника (шейный + грудной + поясничный + крестцово-копчиковый) всего за 11900 руб. Чтобы не пропустить другие акции «Томоград», подписывайтесь на их группы в инстаграме и вконтакте
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
метрополитен, больница
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Картинки с выставки: какими задумывались знаменитые часы МИЭТа Новости
Машину конфисковали за повторное пьяное вождение — и передали военным Новости
К больнице, где лечатся зеленоградцы, обещают провести метро Новости
Штрафы за езду без фар «выписывают» в Зеленограде три камеры Новости
Ночные игры в футбол на дворовой спортплощадке не дают спать — управа советует вызывать полицию, но это почти не помогает Новости
Автопробег ко Дню ВДВ проедет от старого кладбища до Каменки Новости
«Собаки Качалова» и «Мистер Твистер» бесплатно выступят у Михайловского пруда Новости
После ливня ручей в зеленоградском лесопарке превращается в горную реку Новости
В автобусах Подмосковья проезд при оплате телефоном подешевеет на 18 рублей Новости
У вокзала Крюково запускают уличные концерты — проект откроет Леона Аврелина. Подать заявку может любой музыкант Новости
Из Крюково — прямо к современному искусству. Что происходит в новом ТОН-Центре у Ленинградского вокзала Новости
Международный джазовый фестиваль с музыкантами из США и Бразилии впервые пройдет в МИЭТе Новости
Регбисты из Зеленограда выиграли Кубок России Новости
Срок строительства дублёра Пятницкого шоссе продлили ещё на год. Контракт подорожал более чем на 50% Новости
«Всю жизнь рисовал, а водить автобус мечтал с детства»: выставка Вячеслава Куртенера открылась в КЦ «Зеленоград» Новости
Больше спирта получили учёные из МИЭТа благодаря серебру и электрическому полю Новости
Фанеру для защиты деревьев при благоустройстве прибили к самим деревьям Новости
Из Школьного озера достали утонувшего мужчину. Ещё одного человека спасатели успели откачать Новости
Концерт известной фолк-певицы Марины Девятовой — 3 января в КЦ «Зеленоград» Новости
Разметку платной парковки рисуют на улице Юности Новости
Фестиваль Индии с танцами и красками холи — 2 августа в торговом парке «Отрада» Новости
Многодетную семью из Зеленограда наградили почетным знаком — они воспитывают семерых детей Новости
Запуск новых электробусов в Зеленограде зависит от развития зарядных станций Новости
Гитарист Газманова, Орбакайте и солистки группы «Тату» сыграет вечером 30 июля у Школьного озера Новости
Продолжение реконструкции теплотрассы на Центральном проспекте перенесли на 2027 год — временных труб на тротуаре не будет Новости
Жители зеленоградского Малино снова выступили против опасного транзита грузовиков — конфликт продолжается несколько лет Новости
Беспилотник попал в многоквартирный дом в Подмосковье. На подлёте к Москве сбили более 80 БПЛА Новости
«Есть время? Погнали». У вокзала Крюково по вечерам играют музыканты из Москвы Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру