Конечную станцию Филевской линии метро, которую продлевают до Сколково, спроектировали рядом с новым корпусом городской больницы №62 — туда месяц назад переехали онкологи, которые ведут многих пациентов из Зеленограда. Но само метро, судя по документам, откроют не раньше 2031 года.

Проект планировки этой части линии метро уже проходит последний этап публичного обсуждения перед официальным принятием документа. Линия пойдет на запад от «Кунцевской», через Можайский район, и закончится в Сколково.