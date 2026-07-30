Конечную станцию Филевской линии метро, которую продлевают до Сколково, спроектировали рядом с новым корпусом городской больницы №62 — туда месяц назад переехали онкологи, которые ведут многих пациентов из Зеленограда. Но само метро, судя по документам, откроют не раньше 2031 года.
Проект планировки этой части линии метро уже проходит последний этап публичного обсуждения перед официальным принятием документа. Линия пойдет на запад от «Кунцевской», через Можайский район, и закончится в Сколково.
Проект предусматривает пять новых станций: «Верейская», «Сколковское шоссе», «Марфино», «Сколково» — с пересадкой на действующую станцию МЦД-1 и конечную «Медицинский центр».
После экспертизы правительство Москвы должно принять постановление об утверждении проекта, затем спроектируют тоннели и станции, после чего начнется строительство. Участок от «Кунцевской» до «Медицинского центра» рассчитывают запустить к 2031 году. Тогда дорога от Сколково из центра Москвы будет занимать около 35-40 минут — такую оценку давал мэр Собянин.
Еще в 2023 году редакция «Зеленоград.ру» рассказывала, что онкологическую помощь для жителей округа постепенно переводят за его пределы: операции, консультации и биопсию делали в больнице №62, которая тогда находилась в подмосковной Истре — дорога занимала около трех часов на общественном транспорте.
С начала июля больница №62 принимает пациентов в Сколково. При этом в Зеленограде продолжает работать Центр амбулаторной онкологической помощи больницы, где ведут прием пациентов, проводят диагностику и лечение в дневном стационаре.
От Зеленограда до Сколково добираться приходится через Москву. С открытием нового корпуса больницы, запустили экспресс ш1 от метро «Войковская». Дорога от Зеленограда занимает теперь полтора часа с двумя пересадками, но это без учёта ожидания — экспресс до больницы ходит раз в 20-30 минут. Альтернативные маршруты общественным транспортом занимают ещё дольше.
Поэтому самым быстрым вариантом остается личный транспорт. На машине около часа — если без пробок. На такси от 1500 рублей — если повезёт.
Метро, на которое из бюджета потратят миллиарды, упростит дорогу до больницы только жителям «большой Москвы», но ничего не изменит для зеленоградцев. Транспортная задачка по доставке зеленоградцев до необходимого лечения хорошо не решается — ехать до больницы либо долго, либо дорого.
Выходом могло бы стать субсидирование зеленоградцам поездок в онкологическую больницу и обратно на такси или запуск ещё одного автобусного экспресс-маршрута. Расходы по сравнению со строительством метро для остальных москвичей — капля в море.