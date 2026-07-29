«Хотим подарить зеленоградцам хорошее настроение и создать у „Станции“ уголок Старого Арбата», — сказал управляющий гастроцентром.

Леона Аврелина исполняет танцевальную музыку. Среди её песен — «Наркотик» из саундтрека второго сезона сериала «Полицейский с Рублёвки», «Ангел и демон», «Bella, Ciao» и «Verano».

Концерты планируют проводить по четвергам, пятницам и субботам. Чтобы подать заявку, нужно прислать организаторам демозапись, видео или ссылку на выступление. Заявки принимают в телеграме @StrEatStation и по почте info@stationfood.ru.

Пока позволяет погода, концерты будут проводить на улице, поэтому расписание может меняться.