«Есть время? Погнали». У вокзала Крюково по вечерам играют музыканты из Москвы 27.07.2026 ZELENOGRAD.RU

У вокзала Крюково со стороны Нового города по вечерам играют музыканты Иван и Даниил. Афиш и постоянного расписания нет: после работы они созваниваются и, если оба свободны, приезжают с инструментами. Иван рассказал «Зеленоград.ру», как они начали выступать у Крюково и с какими рисками сталкиваются уличные исполнители.

Около полутора лет назад Иван впервые приехал играть к Крюково. Он знал, что зеленоградские музыканты обычно выступают в переходе, а со стороны Нового города исполнителей почти не встречал.

«Я подумал: „Дай попробую здесь поиграть“. Потом стал подтягивать знакомых», — рассказал Иван.

С Даниилом он познакомился во время выступлений у Речного вокзала. Музыканты быстро нашли общий язык и стали играть вместе. Теперь их концерты начинаются с короткого звонка после работы.

«Я спрашиваю: „Даня, есть время? Погнали“. Всё происходит спонтанно».

Иван и Даниил исполняют знакомые песни, но не стараются точно повторять оригинальные аранжировки. Один задаёт ритм, второй подхватывает, а в проигрышах они переходят к импровизации.

«То, что слышат прохожие, — скорее джем. Мы сохраняем основную структуру песни, а дальше слушаем друг друга. Нам интересно не копировать оригинал, а играть вместе здесь и сейчас».

Кроме Крюково, музыканты выступают и в других местах Москвы — вместе и по отдельности.

Штрафы, полиция и изъятое оборудование

У Крюково полиция выступления музыкантов не прерывала. В других местах Москвы Ивана несколько раз доставляли в отдел и штрафовали, а однажды забрали всё музыкальное оборудование.

«Забрали аппаратуру, гитары, барабаны — всё, что мы привезли. Потом оборудование вернули, но выписали штраф. Обычно штрафовали на 2500 рублей».

По словам Ивана, вопросы у полицейских возникали в том числе из-за табличек с номером телефона и QR-кодом для переводов. Их могли расценить как предложение платной услуги. Сам музыкант с этим не согласен: прохожие сами решают, оставлять деньги или нет.

Иван считает, что само исполнение музыки на улице не запрещено, но претензии могут возникнуть из-за обстоятельств концерта — например, сбора денег, громкости, выбранного места или помех для прохожих.

В Москве есть официальные точки для уличных артистов: музыканты заранее регистрируются и бронируют время. Иван и Даниил также пробовали попасть в проект «Музыка в метро», но не прошли конкурсный отбор.

Для одного музыка — отдушина, для другого — профессия

Иван вырос в музыкальной семье: мать преподавала музыку, отец писал песни, а сам он с детства учился играть на фортепиано и гитаре.

Для Ивана музыка осталась увлечением. Он работает бригадиром промышленных альпинистов, а выступления помогают переключиться после основной работы. Регулярно играть на улице он начал около четырёх-пяти лет назад, когда ему понадобился дополнительный заработок.

Для Даниила музыка — профессия. Он преподаёт игру на гитаре, выступает в Клубе Алексея Козлова и играет с джазовыми музыкантами.

По словам Ивана, найти партнёра, с которым совпадаешь не только технически, но и по ощущению музыки, непросто.

«Бывает редкий момент: встречаются музыканты и понимают, что близко переживают одну и ту же музыку. У нас получилось именно так».

«Улица притягивает своих»

Во время уличных выступлений для музыкантов важны реакция прохожих и случайные знакомства, которые невозможно запланировать.

«Ты выходишь, играешь, и вдруг кто-то откликается. Знакомитесь, начинаете общаться и понимаете, что это свой человек. Через общих знакомых так получается не всегда, а улица каким-то образом притягивает своих».

Несмотря на задержания и штрафы, музыканты продолжают выходить на улицу с гитарой.

«Когда выходишь, играешь и поёшь в полный голос, становится легче жить».

  • Пригласить Ивана и Даниила на мероприятие можно по телефону 8-915-495-02-46.

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Метки:
станция крюково, концерт, музыка
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