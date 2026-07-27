Около полутора лет назад Иван впервые приехал играть к Крюково. Он знал, что зеленоградские музыканты обычно выступают в переходе, а со стороны Нового города исполнителей почти не встречал.

«Я подумал: „Дай попробую здесь поиграть“. Потом стал подтягивать знакомых», — рассказал Иван.

С Даниилом он познакомился во время выступлений у Речного вокзала. Музыканты быстро нашли общий язык и стали играть вместе. Теперь их концерты начинаются с короткого звонка после работы.

«Я спрашиваю: „Даня, есть время? Погнали“. Всё происходит спонтанно».

Иван и Даниил исполняют знакомые песни, но не стараются точно повторять оригинальные аранжировки. Один задаёт ритм, второй подхватывает, а в проигрышах они переходят к импровизации.

«То, что слышат прохожие, — скорее джем. Мы сохраняем основную структуру песни, а дальше слушаем друг друга. Нам интересно не копировать оригинал, а играть вместе здесь и сейчас».

Кроме Крюково, музыканты выступают и в других местах Москвы — вместе и по отдельности.