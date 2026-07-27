Полиция не смогла найти водителя машины с номерами мэрии, который припарковался с нарушением правил прямо на Центральной площади 27.07.2026 ZELENOGRAD.RU

После обращения «Зеленоград.ру» прокуратура проверила, почему полиция не сообщила редакции о результатах расследования по делу о машине с номерами мэрии, припаркованной на пешеходной зоне у Культурного центра. Выяснилось, что дело уже закрыто: установить водителя не удалось, срок давности истёк

В апреле читатель «Зеленоград.ру» сфотографировал машину с номером А027МО77 у главного входа в КЦ — на участке, куда въезд запрещён знаками, и прокомментировал фото словами «Барин к ДК подъехал». Серия АМО традиционно закреплена за автопарком мэрии Москвы.

Редакция сообщила об этом в ГИБДД, полиция 23 апреля возбудила административное дело о нарушении правил парковки (часть 5 статьи 12.19 КоАП) в отношении неустановленного водителя.

В ходе расследования выяснилось, что автомобиль принадлежит транспортной компании. ГИБДД направила ей запрос для установления водителя, но ответа не получила. 15 июня полиция прекратила производство: установить виновного до истечения двухмесячного срока давности не удалось.

  • Вероятно, именно поэтому полиция отказывалась предоставлять редакции «Зеленоград.ру» информацию: сообщать было нечего — дело закрыли «в связи с невозможностью установления» виновного.

Получается странная ситуация: организация проигнорировала запрос полиции — и никаких последствий. Водитель так и не установлен, штраф никто не заплатил. При этом ГИБДД, судя по ответу прокуратуры, дополнительных мер для получения ответа от транспортной компании не предприняла.

Госномер А027МО77 используется на представительских автомобилях, связанных с зеленоградской префектурой, вероятно, ещё с периода предыдущего префекта Алексея Ищука. На архивном кадре номер установлен на «Волге», участвующей в официальной церемонии открытии Крюковской эстакады в 1998 году. При префекте Анатолии Смирнове этот номер был замечен на автомобилях Lexus LS 460, Audi A8, Genesis G90.

  • Редакция «Зеленоград.ру» уточнит, почему полиция не стала добиваться ответа от транспортной компании и допустила истечение срока давности привлечения к административной ответственности.

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Метки:
полиция, штраф, прокуратура, префект, культурный центр (дк) "зеленоград", стоянки
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