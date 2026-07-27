В апреле читатель «Зеленоград.ру» сфотографировал машину с номером А027МО77 у главного входа в КЦ — на участке, куда въезд запрещён знаками, и прокомментировал фото словами «Барин к ДК подъехал». Серия АМО традиционно закреплена за автопарком мэрии Москвы.

Редакция сообщила об этом в ГИБДД, полиция 23 апреля возбудила административное дело о нарушении правил парковки (часть 5 статьи 12.19 КоАП) в отношении неустановленного водителя.

В ходе расследования выяснилось, что автомобиль принадлежит транспортной компании. ГИБДД направила ей запрос для установления водителя, но ответа не получила. 15 июня полиция прекратила производство: установить виновного до истечения двухмесячного срока давности не удалось.

Вероятно, именно поэтому полиция отказывалась предоставлять редакции «Зеленоград.ру» информацию: сообщать было нечего — дело закрыли «в связи с невозможностью установления» виновного.

Получается странная ситуация: организация проигнорировала запрос полиции — и никаких последствий. Водитель так и не установлен, штраф никто не заплатил. При этом ГИБДД, судя по ответу прокуратуры, дополнительных мер для получения ответа от транспортной компании не предприняла.

Госномер А027МО77 используется на представительских автомобилях, связанных с зеленоградской префектурой, вероятно, ещё с периода предыдущего префекта Алексея Ищука. На архивном кадре номер установлен на «Волге», участвующей в официальной церемонии открытии Крюковской эстакады в 1998 году. При префекте Анатолии Смирнове этот номер был замечен на автомобилях Lexus LS 460, Audi A8, Genesis G90.