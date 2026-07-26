Против производства и склада у реки Ржавка на общественных обсуждениях проголосовали более ста человек 26.07.2026 ZELENOGRAD.RU

На пустыре напротив 5-го микрорайона компания «Альянс+» хотела получить разрешение на строительство производства и склада. Часть участка находится в водоохранной зоне реки Ржавка, которая течет через Зеленоград. В середине июля общественные обсуждения завершились — 132 местных жителя высказались против строительства. Голосов «за» не было.

Владелец земли в Ржавках уже больше года пытается сменить назначение участка и добиться промышленной застройки вокруг реки. До этого он проиграл аналогичное дело в арбитражном суде. Станут ли голоса против реальным препятствием — неизвестно.

Что хотели построить

Участок площадью 4,4 гектара расположен на первой линии Ленинградского шоссе, между коттеджным посёлком «Новые Ржавки» и заправкой Teboil. Сейчас здесь разрешены торговля, бытовое обслуживание и придорожный сервис. Собственник участка — ООО «Альянс+» — просил разрешить четыре дополнительных вида использования: «склад», «электронная промышленность», «научно-производственная деятельность» и «лёгкая промышленность».

Из документов 2025 года следует, что Комитет по архитектуре Московской области уже согласовал облик будущего объекта — трёх двухэтажных зданий: два производственных корпуса и склад. Их общая площадь превысит 20 тысяч квадратных метров — это сопоставимо с площадью большого логистического центра районного масштаба или нескольких крупных супермаркетов.

Вторая попытка за год

«Альянс+» владеет участком с декабря 2024 года. Уже в июле 2025-го компания подала в Комитет по архитектуре Московской области восемь заявлений на смену вида разрешённого использования. Тогда перечень запрашиваемых видов использования был значительно шире. Помимо склада и лёгкой промышленности, предлагалось разрешить пищевую, строительную, ювелирную и фарфоро-фаянсовую промышленность.

В августе 2025 года проводились первые общественные слушания по смене видов использования участка, а в сентябре комитет отказал по всем восьми заявлениям.

Компания пыталась оспорить это решение в арбитражном суде, но в конце мая 2026 года суд встал на сторону комитета. Сейчас «Альянс+» пошёл по другому пути — инициировал повторные общественные обсуждения с сокращённым списком из четырёх видов использования участка.

Река, которую уже загрязняли

Часть участка попадает в водоохранную зону реки Ржавки. Река течёт прямо в Зеленоград: через Никольский пруд у МЖК и дальше впадает в Сходню. Поскольку длина Ржавки меньше 10 километров, ширина её водоохранной зоны составляет 50 метров. Строительство здесь не запрещено, но проект должен предусматривать меры, которые не допустят загрязнения реки, в том числе системы сбора и очистки сточных и ливневых вод.

В опубликованных документах подробно описаны инженерные коммуникации, существующие газопроводы, линии связи, ограничения, связанные с Ленинградским шоссе и приаэродромной территорией Шереметьево. Однако о том, каким образом проект учитывает расположение части территории в водоохранной зоне, не говорится. Предусмотрены ли для этого специальные природоохранные мероприятия, неизвестно.

Поскольку Ржавка течёт через Зеленоград, вопросы её экологического состояния напрямую затрагивают и жителей города. Река уже сталкивалась с загрязнениями. В ноябре 2020 года вода в ней окрасилась в синий цвет: кто-то слил неизвестные отходы в дождеприёмный колодец на Ленинградском шоссе.

Однако, возможно, именно с таких пустующих участков, которые собственнику не позволяют обустроить, и происходит неконтролируемый слив загрязнений в реку.

Что будет дальше

Практика показывает: итоги общественных обсуждений носят рекомендательный характер и не обязывают власти отказать застройщику. В Москве, например, возражения жителей на подобных обсуждениях нередко получали пометку «не рекомендовано к учёту» и фактически игнорировались.

На основе прошедших общественных обсуждений комиссия приготовит рекомендацию — предоставить разрешение или отказать — и направит её главе администрации Солнечногорска. Именно глава принимает окончательное решение, и формально он не обязан следовать результатам голосования.

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Метки:
производство, голосование, склад, река ржавка
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