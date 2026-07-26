Река, которую уже загрязняли

Часть участка попадает в водоохранную зону реки Ржавки. Река течёт прямо в Зеленоград: через Никольский пруд у МЖК и дальше впадает в Сходню. Поскольку длина Ржавки меньше 10 километров, ширина её водоохранной зоны составляет 50 метров. Строительство здесь не запрещено, но проект должен предусматривать меры, которые не допустят загрязнения реки, в том числе системы сбора и очистки сточных и ливневых вод.

В опубликованных документах подробно описаны инженерные коммуникации, существующие газопроводы, линии связи, ограничения, связанные с Ленинградским шоссе и приаэродромной территорией Шереметьево. Однако о том, каким образом проект учитывает расположение части территории в водоохранной зоне, не говорится. Предусмотрены ли для этого специальные природоохранные мероприятия, неизвестно.

Поскольку Ржавка течёт через Зеленоград, вопросы её экологического состояния напрямую затрагивают и жителей города. Река уже сталкивалась с загрязнениями. В ноябре 2020 года вода в ней окрасилась в синий цвет: кто-то слил неизвестные отходы в дождеприёмный колодец на Ленинградском шоссе.

Однако, возможно, именно с таких пустующих участков, которые собственнику не позволяют обустроить, и происходит неконтролируемый слив загрязнений в реку.