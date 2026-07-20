Почему отменили остановку





В департаменте транспорта объяснили, что вернуть остановку сейчас нельзя из-за существующей схемы движения: после посадки пассажиров на Георгиевском проспекте автобусам нужно перестраиваться для поворота налево на улицу Летчицы Тарасовой. Сделать это безопасно, по версии департамента, невозможно.



В ведомстве также отметили, что остановка на улице Летчицы Тарасовой находится «в пешеходной доступности» от прежней и к ней есть безопасные подходы. Но для жителей 22-го это всё равно более длинный путь к автобусам в 16-й. И надо два раза переходить дорогу.



Другой удобной схемы пока нет: в ответе департамента сказано, что «улично-дорожная сеть не приспособлена для движения автобусов». В микрорайоне не хватает посадочных площадок, освещения, тротуаров и других элементов для безопасной посадки и высадки пассажиров.