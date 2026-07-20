Автобусы 25, 28 и 32 с конца мая не останавливаются на остановке «Овражная улица» на Георгиевском проспекте — со стороны 22-го микрорайона. Чтобы проехать в 16-й микрорайон, жителям нужно садиться на одноименной остановке на улице Летчицы Тарасовой, до которой идти дальше.
«Овражная улица» на Георгиевском проспекте работала в обе стороны с марта 2024 года. Для жителей 22-го это была ближайшая точка посадки на автобусы. Теперь в направлении 16-го микрорайона автобусы проезжают мимо.
В департаменте транспорта объяснили, что вернуть остановку сейчас нельзя из-за существующей схемы движения: после посадки пассажиров на Георгиевском проспекте автобусам нужно перестраиваться для поворота налево на улицу Летчицы Тарасовой. Сделать это безопасно, по версии департамента, невозможно.
В ведомстве также отметили, что остановка на улице Летчицы Тарасовой находится «в пешеходной доступности» от прежней и к ней есть безопасные подходы. Но для жителей 22-го это всё равно более длинный путь к автобусам в 16-й. И надо два раза переходить дорогу.
Другой удобной схемы пока нет: в ответе департамента сказано, что «улично-дорожная сеть не приспособлена для движения автобусов». В микрорайоне не хватает посадочных площадок, освещения, тротуаров и других элементов для безопасной посадки и высадки пассажиров.
По словам представителя застройщика «ПИК», — все остановочные пункты делают в рамках согласованного проекта. Всего в микрорайоне предусмотрено шесть остановочных павильонов.
Часть остановок уже есть: два павильона стоят на улице Летчицы Тарасовой. На одном останавливается автобус 16, а на другом — у реки Глинушка — пока не останавливаются никакие маршруты. Еще один павильон недавно поставили на проезде рядом с лыжероллерной трассой, но он тоже пока не действует — дорогу там еще не открыли.
Остальные остановки должны появляться по мере застройки микрорайона и открытия новых дорог. На утвержденной транспортной схеме планируемые остановки показаны на проектируемом проезде 1206 и по проезду 658.
Дорогу у лыжероллерной трассы планируют открыть до конца года. Сначала она будет тупиковой, но, по словам представителя застройщика, место для разворота там предусмотрено. Когда по ней пустят автобусы, пока неизвестно.
Полностью ввести остановки в 22-м микрорайоне планируют примерно до 2030 года. Департамент обещает дополнительно рассмотреть беспересадочную связь 22-го с 16-м, когда продолжится застройка бывшей промзоны ЦИЭ и развитие дорог. То есть новые дороги и остановки могут решить нынешнюю проблему, но конкретных сроков запуска прямого пути пока нет.