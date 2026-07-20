Удобную остановку автобусов отменили у 22-го микрорайона — замены ей может не быть до 2030 года 20.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Автобусы 25, 28 и 32 с конца мая не останавливаются на остановке «Овражная улица» на Георгиевском проспекте — со стороны 22-го микрорайона. Чтобы проехать в 16-й микрорайон, жителям нужно садиться на одноименной остановке на улице Летчицы Тарасовой, до которой идти дальше.

«Овражная улица» на Георгиевском проспекте работала в обе стороны с марта 2024 года. Для жителей 22-го это была ближайшая точка посадки на автобусы. Теперь в направлении 16-го микрорайона автобусы проезжают мимо.

Почему отменили остановку

В департаменте транспорта объяснили, что вернуть остановку сейчас нельзя из-за существующей схемы движения: после посадки пассажиров на Георгиевском проспекте автобусам нужно перестраиваться для поворота налево на улицу Летчицы Тарасовой. Сделать это безопасно, по версии департамента, невозможно.

В ведомстве также отметили, что остановка на улице Летчицы Тарасовой находится «в пешеходной доступности» от прежней и к ней есть безопасные подходы. Но для жителей 22-го это всё равно более длинный путь к автобусам в 16-й. И надо два раза переходить дорогу.

Другой удобной схемы пока нет: в ответе департамента сказано, что «улично-дорожная сеть не приспособлена для движения автобусов». В микрорайоне не хватает посадочных площадок, освещения, тротуаров и других элементов для безопасной посадки и высадки пассажиров.

Сколько ждать новых остановок

По словам представителя застройщика «ПИК», — все остановочные пункты делают в рамках согласованного проекта. Всего в микрорайоне предусмотрено шесть остановочных павильонов.

Часть остановок уже есть: два павильона стоят на улице Летчицы Тарасовой. На одном останавливается автобус 16, а на другом — у реки Глинушка — пока не останавливаются никакие маршруты. Еще один павильон недавно поставили на проезде рядом с лыжероллерной трассой, но он тоже пока не действует — дорогу там еще не открыли.

Остальные остановки должны появляться по мере застройки микрорайона и открытия новых дорог. На утвержденной транспортной схеме планируемые остановки показаны на проектируемом проезде 1206 и по проезду 658.

Дорогу у лыжероллерной трассы планируют открыть до конца года. Сначала она будет тупиковой, но, по словам представителя застройщика, место для разворота там предусмотрено. Когда по ней пустят автобусы, пока неизвестно.

Полностью ввести остановки в 22-м микрорайоне планируют примерно до 2030 года. Департамент обещает дополнительно рассмотреть беспересадочную связь 22-го с 16-м, когда продолжится застройка бывшей промзоны ЦИЭ и развитие дорог. То есть новые дороги и остановки могут решить нынешнюю проблему, но конкретных сроков запуска прямого пути пока нет.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
На площади Юности появились новые детские электромобили: трёхголовый дракон и танка с китайской ракетой Новости
Дюймовочка, Чебурашка и Карлсон из ваты: в Творческом лицее работает выставка героев советских мультфильмов — этому мастерству здесь готовы научить всех желающих Новости
Институт экономики, управления и психологии (ЭУП) НИУ МИЭТ открывает двери в новые возможности Реклама
Тройная наглость: BMW без номеров припарковали на газоне и пешеходной дорожке. Что делать в таком случае Новости
Вернуть брошенную машину будет стоить почти четыре тысячи рублей Новости
Колледж МИЭТ выпустил первых техников для микроэлектроники Новости
Дождевую канализацию на тротуарах засыпают в ходе благоустройства — строители заверяют, что это современный подход и луж не будет Новости
Лисица вышла погулять ночью на детскую площадку в лесу. Что делать при встрече с ней Новости
Против кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Ивана Ульянченко снова выставили человека с похожей фамилией от партии с похожим названием Новости
Высшее образование на стыке знаний в НИУ МИЭТ Реклама
Впереди выходные — собрали для вас анонсы мероприятий на 18-19 июля в Зеленограде Новости
Падел-клуб с семью кортами открылся в «Зеленопарке» Новости
Родителям Зеленограда: собрали анонсы интересного досуга для детей и подростков на выходные 18-19 июля и новую неделю Новости
Широкоформатный принтер ALLWIN C8 PRO2 расширил возможности и производительность типографии «Никсон-Принт». Типография производит печать на различных материалах для бизнеса Реклама
Беседки для пикников в лесу у Школьного озера отремонтировали Новости
Выпускникам школ и родителям — в МИЭТе проведут экскурсии и познакомят с научно-техническими кафедрами 18 и 25 июля, идет регистрация Новости
Выступление трибьют-группы, исполняющей песни «Наутилуса Помпилиуса» — 18 июля на площади Юности Новости
Народную тропу у «Берёзки» всё-таки заасфальтировали — до этого её засыпали землёй и засевали травой Новости
На большом экране в Зеленограде покажут танцевальный спектакль «Спящая красавица» — взрослый, честный и саркастичный взгляд на современный мир, вдохновленный сказкой Новости
Живопись маслом о величии природы: выставка зеленоградской художницы Натальи Вареник Новости
Понтонные пирсы на Городском пруду убрали из-за риска травм. Очевидную опасность не учли при проектировании Новости
Шесть магазинов одежды закрылись в «Зеленопарке» Новости
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах, трансляция чемпионата мира по футболу и показы в парках Новости
Ресторан «Carnegie Hall» — банкетный зал для мероприятий Реклама
Запрет купания продлили в Большом городском пруду и Школьном озере Новости
Бесплатные концерты популярной и фольклорной музыки — 18 и 19 июля в бульварной зоне 16-го микрорайона Новости
После атаки беспилотников на Солнечногорск: жители ждут обследования домов и компенсаций Новости
Рисовать аэрографом научат вечером 17 июля на площади Юности — приглашают молодежь Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру