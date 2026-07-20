Жителей зеленоградского Малино периодически запирают грузовики. Другого выезда у них нет 20.07.2026 ZELENOGRAD.RU

20 июля колонна грузовиков оказалась на узком проезде в Малино и перекрыла единственный автомобильный выезд от части домов, рассказал «Зеленоград.ру» местный житель Леонид. Похожие случаи происходили зимой, а объезда у жителей нет.

По словам Леонида, машины проходят по узким улицам Малино к стройке высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). На одном из поворотов грузовик не смог проехать, и жителям пришлось ждать, пока освободят дорогу. Сколько времени выезд оставался перекрыт, неизвестно.

После этого поворот расчистили так, чтобы там мог пройти трёхосный полуприцеп, утверждает житель. Принадлежность машин подрядчику ВСМ редакция пока не подтвердила.

Похожая ситуация, по словам собеседника, уже происходила зимой. Один случай был 20 февраля, ещё один — позднее в ту же неделю. Тогда длинномер также перекрыл проезд у дома 19 по Первомайской улице.

«Иногда нужно срочно выехать по делам, к кому-то едет газовая служба — все стоят и ждут приезда трактора или эвакуатора», — рассказал житель. Он опасается, что во время такого перекрытия к домам не смогут проехать скорая, пожарные или аварийная газовая служба.

У части домов нет второго автомобильного подъезда. Строительная техника проходит по Первомайской и Заводской улицам, в том числе по узким участкам с небольшим радиусом поворота. Один из таких участков находится рядом с газовым пунктом. Житель также говорит, что дорожные столбики там давно снесены.

Проблема с единственным выездом особенно чувствительна из-за транспортной изоляции Малино. Железнодорожную платформу закрыли в апреле 2023 года. Теперь жителям приходится сначала добираться до Крюково, а затем ехать обратно в сторону Москвы.

По словам Леонида, автобусы ходят редко, а безопасного пешеходного маршрута из деревни в город нет. На Заводской улице у гаражного кооператива «Заря» пешеходам приходится идти по обочине, а зимой — по проезжей части.

Жители также сталкиваются с грязью от грузовиков и ухудшением состояния небольших местных дорог. Леонид рассказал и о прошлых случаях, когда строительная техника обрывала провода, а съехавший в канаву самосвал повредил забор.

При этом житель подчёркивает, что жители не выступают против транспортных строек. «Мы очень ждём ВСМ, мы очень рады появлению МЦД-3. Но хорошо бы строительный процесс был так организован, чтобы не запирать порой жителей».

Пока неизвестно, кому принадлежат грузовики, согласован ли их маршрут через узкие улицы Малино и сколько именно домов не имеют другого подъезда. «Зеленоград.ру» направит вопросы подрядчику стройки и городским службам.

Сталкивались с перекрытиями дорог строительной техникой в Малино? Присылайте фотографии, видео, даты происшествий и номера обращений в городские службы.

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Метки:
ремонт и строительство дорог, малино
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