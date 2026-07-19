Тройная наглость: BMW без номеров припарковали на газоне и пешеходной дорожке. Что делать в таком случае 19.07.2026 ZELENOGRAD.RU

«Это что за мамкин разбойник у нас в городе завёлся, — пишет в редакцию „Зеленоград.ру“ местная жительница Дарья. — Стоял напротив башни на площади Юности, 3. Я просто не знаю куда информацию передавать, если вместо номера у него табличка НЕТУ».

Поскольку автомобиль стоит без регистрационных знаков, для оперативной проверки лучше сразу сообщить в полицию по номеру 102 или 112. Пока машина находится на месте, сотрудники смогут проверить её и зафиксировать обстоятельства нарушения.

Скажите примерно так: «Возле такого-то дома стоит автомобиль без государственных регистрационных знаков. Машина заехала на газон и пешеходную дорожку. Прошу направить сотрудников для проверки и зарегистрировать обращение».

Уточните, зарегистрировано ли сообщение, и попросите назвать номер КУСП или объяснить, как его узнать

Дополнительно о парковке на газоне и тротуаре можно сообщить в Московскую административную дорожную инспекцию по телефону 8-495-540-76-56.

Перед обращением желательно снять:

  • автомобиль спереди и сзади, чтобы было видно отсутствие номеров;
  • положение машины относительно газона и пешеходной дорожки;
  • общий план с привязкой к дому;
  • короткое непрерывное видео.

Для оперативной проверки лучше звонить сразу: если автомобиль уедет до приезда сотрудников, привлечь водителя к ответственности будет сложнее из-за отсутствия номеров.

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Метки:
эвакуация машин-нарушителей, штрафстоянка, пешеходные дорожки, газоны, стоянки
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