«Это что за мамкин разбойник у нас в городе завёлся, — пишет в редакцию „Зеленоград.ру“ местная жительница Дарья. — Стоял напротив башни на площади Юности, 3. Я просто не знаю куда информацию передавать, если вместо номера у него табличка НЕТУ».
Поскольку автомобиль стоит без регистрационных знаков, для оперативной проверки лучше сразу сообщить в полицию по номеру 102 или 112. Пока машина находится на месте, сотрудники смогут проверить её и зафиксировать обстоятельства нарушения.
Скажите примерно так: «Возле такого-то дома стоит автомобиль без государственных регистрационных знаков. Машина заехала на газон и пешеходную дорожку. Прошу направить сотрудников для проверки и зарегистрировать обращение».
Уточните, зарегистрировано ли сообщение, и попросите назвать номер КУСП или объяснить, как его узнать
Дополнительно о парковке на газоне и тротуаре можно сообщить в Московскую административную дорожную инспекцию по телефону 8-495-540-76-56.
Перед обращением желательно снять:
- автомобиль спереди и сзади, чтобы было видно отсутствие номеров;
- положение машины относительно газона и пешеходной дорожки;
- общий план с привязкой к дому;
- короткое непрерывное видео.
Для оперативной проверки лучше звонить сразу: если автомобиль уедет до приезда сотрудников, привлечь водителя к ответственности будет сложнее из-за отсутствия номеров.