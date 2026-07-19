Скажите примерно так: «Возле такого-то дома стоит автомобиль без государственных регистрационных знаков. Машина заехала на газон и пешеходную дорожку. Прошу направить сотрудников для проверки и зарегистрировать обращение».

Уточните, зарегистрировано ли сообщение, и попросите назвать номер КУСП или объяснить, как его узнать

Дополнительно о парковке на газоне и тротуаре можно сообщить в Московскую административную дорожную инспекцию по телефону 8-495-540-76-56.

Перед обращением желательно снять:

автомобиль спереди и сзади, чтобы было видно отсутствие номеров;

положение машины относительно газона и пешеходной дорожки;

общий план с привязкой к дому;

короткое непрерывное видео.

Для оперативной проверки лучше звонить сразу: если автомобиль уедет до приезда сотрудников, привлечь водителя к ответственности будет сложнее из-за отсутствия номеров.