Крышу одной из беседок капитально отремонтировали, остальные укрепили и восстановили. «Теперь пикниковая зона выглядит ухоженно и безопасно», — сообщает управа.
В мае одну беседку разломали, коммунальщикам пришлось фактически собирать её заново. В июне кто-то из жителей попросил переделать крышу — заменить пару гнилых досок и качественно её покрасить. Видимо, теперь управа решила отчитаться о завершении всех работ.
Хорошо, что крышу отремонтировали, а не попросту убрали и отписались, что её вообще не было, как это произошло с пикниковой точкой в 9-м микрорайоне.
Беседки у Школьного озера обновили полтора года назад, в ноябре 2024-го. Они не такие уж и старые, хотя от насыщенной пикниковой жизни могли и правда серьёзно пострадать за это время.
Новые беседки пришли на смену прежним, у которых была своя история: те появились в 2022 году по всему городу (вместо привычных столов с лавочками, но без крыш), и крыши у них складывались из-за неудачной конструкции и хлипкого крепления.
Зимой 2023-го у одной из таких беседок на Школьном озере обрушилась крыша — она просто легла на стол. Такие же поломки произошли ещё с несколькими однотипными беседками в других районах. Была ли в 2024 году улучшена конструкция беседок и их крыш — неизвестно.
Расскажите в комментариях, ходите ли вы на пикники в эти беседки — достаточно ли они удобны и надёжны?