Беседки у Школьного озера обновили полтора года назад, в ноябре 2024-го. Они не такие уж и старые, хотя от насыщенной пикниковой жизни могли и правда серьёзно пострадать за это время.



Новые беседки пришли на смену прежним, у которых была своя история: те появились в 2022 году по всему городу (вместо привычных столов с лавочками, но без крыш), и крыши у них складывались из-за неудачной конструкции и хлипкого крепления.