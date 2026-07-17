Тропу через газон возле остановки «Берёзка» на пересечении проспекта Генерала Алексеева и Панфиловского превратили в полноценную асфальтированную дорожку. До этого коммунальщики несколько месяцев пытались вернуть на её месте газон, но люди продолжали ходить по удобному маршруту.
В очередной раз широкую тропу рядом с подземным переходом через проспект засыпали грунтом и засеяли травой осенью 2025 года. Пешеходам предлагалось пользоваться существующими дорожками, хотя для этого приходилось отклоняться от прямого пути.
Уже через месяц стало понятно, что такой подход не работает: люди снова протоптали дорожку на прежнем месте. Земля оказалась утрамбована, а посеянная трава не смогла восстановить газон.
Теперь здравый смысл взял верх: сложившийся пешеходный маршрут признали и заасфальтировали. Остаётся вопрос: почему нельзя было сразу сделать по-человечески?
Такие маршруты в градостроительстве называют не только «народными тропами», но и «линиями желания» Они появляются там, где спроектированная сеть дорожек не совпадает с тем, как люди действительно перемещаются между остановками, переходами, домами и другими точками притяжения.
Пешеходы обычно выбирают наиболее короткий, прямой и понятный маршрут. Исследования пешеходного поведения показывают, что человек испытывает психологический дискомфорт, когда путь отклоняется от направления к видимой цели более чем на 30 градусов. Поэтому даже небольшой обход может восприниматься как нелогичный, если нужное место находится прямо перед глазами.
Поэтому народная тропа — фактическое указание на ошибку или пробел в планировке. Один из подходов к проектированию общественных пространств состоит в том, чтобы сначала наблюдать за реальными маршрутами людей, а уже затем прокладывать по ним постоянные дорожки. Засыпание таких троп без изменения общей схемы движения обычно не даёт результата: люди прокладывают тропинки заново.