Линии желания

Такие маршруты в градостроительстве называют не только «народными тропами», но и «линиями желания» Они появляются там, где спроектированная сеть дорожек не совпадает с тем, как люди действительно перемещаются между остановками, переходами, домами и другими точками притяжения.



Пешеходы обычно выбирают наиболее короткий, прямой и понятный маршрут. Исследования пешеходного поведения показывают, что человек испытывает психологический дискомфорт, когда путь отклоняется от направления к видимой цели более чем на 30 градусов. Поэтому даже небольшой обход может восприниматься как нелогичный, если нужное место находится прямо перед глазами.



Поэтому народная тропа — фактическое указание на ошибку или пробел в планировке. Один из подходов к проектированию общественных пространств состоит в том, чтобы сначала наблюдать за реальными маршрутами людей, а уже затем прокладывать по ним постоянные дорожки. Засыпание таких троп без изменения общей схемы движения обычно не даёт результата: люди прокладывают тропинки заново.