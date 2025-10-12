Очередную удобную пешеходную тропу уничтожили в Зеленограде. Зачем это делают, непонятно — в следующем году её снова протопчут 12.10.2025 ZELENOGRAD.RU

Возле остановки «Берёзка», рядом с подземным переходом через проспект Генерала Алексеева засыпали широкую «народную тропу».

Она была одной из тех, что появляются в тех местах, где плохо спланировали пешеходные маршруты — сделали их не для удобства людей, а для удобства проектировщиков, владельцев подземных коммуникаций или просто не подумали.

«Я негативно отношусь к тому, что тропы засыпают. Это бесполезное занятие — всё равно их потом снова протопчут на этом же месте. Тогда какой смысл? Людям так быстрее, каждый экономит своё время. Лучше бы оставили всё как есть или сделали на этом месте асфальт. На такие вещи не особо обращают внимание, лишь бы засыпать, зато бордюры почему-то меняют ежегодно», — рассказал прохожий Александр.

Некоторые горожане с такой позицией не согласны и считают, что газон важнее удобства.

«Я считаю, что таких троп быть не должно. Рядом есть обход по асфальту — да, лишние несколько метров. Но здесь же газон, зачем его затаптывать», — отметила проходившая мимо женщина.

Но дело не в количестве метров: учёные выяснили, что нормальный человек испытывает психологический дискомфорт, когда маршрут его движения отклоняется от видимой цели больше чем на 30 градусов.

Как бы там ни было, несложно предсказать, что будет дальше: зимой пешеходы снова проложат тропинку по снегу или замёрзшему грунту, весной трава вырасти не успеет, летом снова будет широкая тропа, а осенью её снова перекопают.

Так будет продолжаться, пока в управе не передумают и не легализуют удобный маршрут, заасфальтировав дорожку. В Зеленограде всё больше мест, где многолетняя борьба чиновников и пешеходов именно так и заканчивается

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
пешеходы, пешеходные дорожки
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Зона платных парковок расширится с 3 октября. А что будет дальше? Новости
Мутная белая вода выливалась сегодня в пруд Быково болото в 1 микрорайоне Новости
Широкоформатный принтер ALLWIN C8 PRO2 расширил возможности и производительность типографии «Никсон-Принт». Типография производит печать на различных материалах для бизнеса Реклама
Две акции в поддержку бездомных животных пройдут в субботу 4 октября: выставка-пристройство и сбор помощи для приюта Афиша
«Жилищник» сорвал объявления, которые защищали краснокнижных цветы у Никольского пруда Новости
Детская футбольная школа «Спартак» приглашает юных спортсменов Реклама
На участке Яблоневой аллее ограничили разрешенную скорость до 30 км/ч. Но сделали это очень странно Новости
На площади Юности начали монтировать каток Новости
Весь октябрь продолжается набор в колледж АБИТ-РосНОУ — успей поступить в этом учебном году Реклама
Горожане добились остановки работ по замене плитки на асфальт во дворе 23-го микрорайона Новости
Первые платные парковки появятся в Солнечногорске с 1 ноября Новости
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Расселенные дома в 19-м микрорайоне стали «бесхозными» из-за бюрократических процедур. Охрана есть только на бумаге Новости
Запертую калитку в заборе поликлиники, которая перегораживала пешеходную дорожку, открыли настежь после публикации «Зеленоград.ру» Новости
InQuiz приглашает на квизы в октябре 2025 года Реклама
Голосования об установке шлагбаумов проводят в нескольких домах Зеленограда. Обещают плату не больше ста рублей с квартиры в месяц Новости
Комик Роман Косицын выступит в Зеленограде с большим стендап-концертом — 26 сентября Афиша
Центр Компьютерного Обучения и дополнительного образования школьникам 2-11 классы — Системное IT-обучение — начни бесплатно! Узнай, как мы учим Реклама
Проезд от Центрального проспекта в 3-й микрорайон будут асфальтировать на неделе. Это часть работ по сквозному проезду к Московскому проспекту Новости
Выступления кинологов, мастер-классы и интерактивы — праздник для собак и их хозяев 27 сентября на стадионе «Элион» в 5-м микрорайоне Жизнь
«Кто не пробовал хачапури, тот не знает, что такое счастье» Реклама
«Народные тропы» заасфальтируют возле домов в 3-м микрорайоне. В других местах с ними ожесточенно борются Новости
Открыть калитку для прохода через территорию поликлиники в 3-м микрорайоне пообещал департамент здравоохранения после публикации «Зеленоград.ру» Новости
Гастроэнтерологи для детей и взрослых в «ЭстеДи»: время позаботиться о своем желудке и кишечнике Реклама
Дорога в школу 1912 для учащихся ближайших корпусов опасна — на территории домов нет лежачих полицейских Новости
Уличная выставка «Сказки в стиле великих художников» работает в Озеропарке возле Школьного озера — обязательно приходите Афиша
Школьникам системное IT-образование в ЦКО и ДО Реклама
Разметку для платной парковки уже рисуют на улице Гоголя Новости
Магазин «Магнит» с кафе открылся на Георгиевском проспекте — на месте бывшего МФЦ Новости
Зеленоградский тренер ставит танцы для звёзд! Реклама
Скульптуру лебедей в третий раз вернули на пруд Быково болото. Теперь видно, что она бронзовая Новости
«Андреевка LIFE»: финишная прямая Реклама
© 1997–2025 Зеленоград.ру