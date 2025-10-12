Возле остановки «Берёзка», рядом с подземным переходом через проспект Генерала Алексеева засыпали широкую «народную тропу».

Она была одной из тех, что появляются в тех местах, где плохо спланировали пешеходные маршруты — сделали их не для удобства людей, а для удобства проектировщиков, владельцев подземных коммуникаций или просто не подумали.

«Я негативно отношусь к тому, что тропы засыпают. Это бесполезное занятие — всё равно их потом снова протопчут на этом же месте. Тогда какой смысл? Людям так быстрее, каждый экономит своё время. Лучше бы оставили всё как есть или сделали на этом месте асфальт. На такие вещи не особо обращают внимание, лишь бы засыпать, зато бордюры почему-то меняют ежегодно», — рассказал прохожий Александр.

Некоторые горожане с такой позицией не согласны и считают, что газон важнее удобства.

«Я считаю, что таких троп быть не должно. Рядом есть обход по асфальту — да, лишние несколько метров. Но здесь же газон, зачем его затаптывать», — отметила проходившая мимо женщина.

Но дело не в количестве метров: учёные выяснили, что нормальный человек испытывает психологический дискомфорт, когда маршрут его движения отклоняется от видимой цели больше чем на 30 градусов.

Как бы там ни было, несложно предсказать, что будет дальше: зимой пешеходы снова проложат тропинку по снегу или замёрзшему грунту, весной трава вырасти не успеет, летом снова будет широкая тропа, а осенью её снова перекопают.

Так будет продолжаться, пока в управе не передумают и не легализуют удобный маршрут, заасфальтировав дорожку. В Зеленограде всё больше мест, где многолетняя борьба чиновников и пешеходов именно так и заканчивается