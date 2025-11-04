В сентябре и октябре мы рассказывали о двух ликвидированных тропинках: от южной промзоны к городскому пруду и возле остановки «Берёзка» — их засыпали грунтом и засеяли травой.



Прошёл месяц и, как видно на этих снимках, ничего не помогло. Люди продолжают ходить по тем же маршрутам — земля снова утоптана, тропинки вернулись на своё место.



Это очевидный итог: если путь действительно удобен, он всё равно появится. Эта война коммунальщиком и горожан никому нужна — проще легализовать такие дорожки.



Причем, это должно быть не разовым частным решением, а полноценной городской программой — с отдельным финансированием, перечнем тропинок, которые надо привести в порядок, сроками работ и анализом ошибок: как получилось так, что удобный маршрут сразу не сделали с твердым покрытием.