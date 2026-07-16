Сегодня последний день планового отключения горячей воды. Формально оно заканчивается в четверг в 23:59, поэтому скорее всего вода появится только утром в пятницу. При этом после включения она может быть ржавая или мутная.
«Жилищник» рекомендует держать в закрытом положении краны горячей воды в квартире. Это поможет избежать аварийных ситуаций после включения горячей воды под давлением.
? Если во время отключения горячей воды вы используете бойлер, убедитесь, что краны, перекрывающие подачу воды в/из бойлера, закрыты корректно.
? Следующее отключение пройдет в некоторых домах 2, 3 и 4-го микрорайонов с 28 июля по 6 августа.
Проверить график отключения горячей воды в своём доме можно на портале mos.ru или на сайте МОЭК, указав адрес дома.
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