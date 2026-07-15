Почему траншея рядом с деревом опасна

Корни не только обеспечивают дерево водой и питательными веществами, но и удерживают его в земле. Если во время земляных работ перерезают крупные корни с одной стороны, дерево теряет часть опоры. При этом оно не обязательно падает сразу: внешне дерево некоторое время может выглядеть здоровым, а последствия повреждения проявляются позже.

Исследование влияния траншей на устойчивость деревьев, опубликованное в 2025 году в журнале Arboriculture & Urban Forestry, показало связь между потерей объёма корней и снижением устойчивости ствола к наклону. Наибольшие изменения наблюдались, когда траншеи проходили ближе к основанию дерева. Другое исследование показало, что даже через пять лет площадь восстановившихся корней в среднем составляла лишь около пятой части от площади первоначально перерезанных корней.

Московские правила охраны зелёных насаждений (пункт 9.8) требуют, чтобы при прокладке кабелей, канализационных труб и других сооружений расстояние от траншеи до дерева составляло: «при толщине ствола до 15 см — не менее 2 м, более 15 см — не менее 3 м». Работы в зоне корней предписано вести ниже основных скелетных корней — «не менее 1,5 м от поверхности почвы» — и без повреждения корневой системы.

Там же установлено, что при мощении и асфальтировании дворов, тротуаров, проездов и других подобных объектов вокруг дерева нужно оставлять свободное околоствольное пространство диаметром не менее двух метров. Уменьшить его разрешается до площади не менее одного квадратного метра только при использовании специальных решений, обеспечивающих питание корней и предотвращающих уплотнение почвы.