Поваленное дерево обнаружили утром 15 июля между корпусами 829 и 832. Читатель «Зеленоград.ру» рассказал, что примерно за две недели до происшествия рядом с деревом рыли траншею — по его оценке, метрах в двух от ствола.
И это не единичный случай — год назад в этом же дворе местный депутат и руководитель зеленоградского экологического контроля прошли мимо траншеи, выкопанной вплотную к стволу и не заметили массового повреждения корней деревьев при укладке бордюров.
Корни не только обеспечивают дерево водой и питательными веществами, но и удерживают его в земле. Если во время земляных работ перерезают крупные корни с одной стороны, дерево теряет часть опоры. При этом оно не обязательно падает сразу: внешне дерево некоторое время может выглядеть здоровым, а последствия повреждения проявляются позже.
Исследование влияния траншей на устойчивость деревьев, опубликованное в 2025 году в журнале Arboriculture & Urban Forestry, показало связь между потерей объёма корней и снижением устойчивости ствола к наклону. Наибольшие изменения наблюдались, когда траншеи проходили ближе к основанию дерева. Другое исследование показало, что даже через пять лет площадь восстановившихся корней в среднем составляла лишь около пятой части от площади первоначально перерезанных корней.
Московские правила охраны зелёных насаждений (пункт 9.8) требуют, чтобы при прокладке кабелей, канализационных труб и других сооружений расстояние от траншеи до дерева составляло: «при толщине ствола до 15 см — не менее 2 м, более 15 см — не менее 3 м». Работы в зоне корней предписано вести ниже основных скелетных корней — «не менее 1,5 м от поверхности почвы» — и без повреждения корневой системы.
Там же установлено, что при мощении и асфальтировании дворов, тротуаров, проездов и других подобных объектов вокруг дерева нужно оставлять свободное околоствольное пространство диаметром не менее двух метров. Уменьшить его разрешается до площади не менее одного квадратного метра только при использовании специальных решений, обеспечивающих питание корней и предотвращающих уплотнение почвы.
В июне прошлого года возможное повреждение корней уже обсуждалось непосредственно у корпуса 829.
Депутат Мосгордумы от Зеленограда Андрей Титов рассказал об обходе объектов благоустройства. Вместе с ним работы осматривал начальник зеленоградского отдела экологического контроля департамента природопользования Виктор Разживин.
«Осмотрели детскую площадку рядом с корпусом 829, где прокладываются дорожки и производятся работы по замене игрового оборудования», — написал тогда депутат.
Обход проходил на фоне многочисленных жалоб жителей и публикаций «Зеленоград.ру» о повреждении корней при благоустройстве. Для установки полноразмерных дорожных бордюров рабочие рыли глубокие и широкие траншеи не только вдоль автомобильных проездов, но и возле пешеходных дорожек, где деревья нередко растут вплотную к покрытию.
На одной из опубликованных Андреем Титовым фотографий возле корпуса 829 была видна траншея для бордюра, прорытая практически вплотную к стволу дерева. В траншее был виден обрубленный корень.
При этом депутат по итогам обхода отметил, что стволы и кроны деревьев закрыли защитными щитами. Траншею рядом со стволом и состояние корней он не упомянул. На них публично не обратил внимания и присутствовавший на обходе руководитель территориального экологического контроля.
Защитные щиты вокруг стволов действительно предусмотрены московскими правилами. Но они не помогают, если при рытье траншеи рабочие перерезают корни под землёй.
Жалобы на обрубание корней при дворовом благоустройстве поступали в редакцию из разных микрорайонов. В 2025 году «Зеленоград.ру» передал департаменту природопользования информацию о 15 адресах.
Первоначально ведомство сообщило о проверках только по шести адресам. После обращения редакции в прокуратуру департамент провёл повторные обследования. В результате повреждения деревьев и кустарников официально зафиксировали по восьми адресам: у корпусов 162, 360, 433, 830, 902, 1006 и 1640, а также возле дома 2-3 на Берёзовой аллее.
У корпуса 433 экологи выявили повреждения шести деревьев. Требования о возмещении вреда направили «Жилищнику» и подрядчику. По остальным подтверждённым адресам департамент также провёл расчёты причинённого вреда и потребовал компенсацию от организаций, выполнявших благоустройство. Размер ущерба ведомство публично не назвало.
Перед началом сезона работ 2026 года «Жилищник», выступающий заказчиком дворового благоустройства, сообщил редакции, что его сотрудников и подрядчиков проинструктировали о недопустимости повреждения деревьев. Департамент природопользования заявил, что регулярно обследует места благоустройства, чтобы предупреждать ущерб зелёным насаждениям.
Тем не менее весной жители снова присылали фотографии траншей и обрубленных корней. Например, у корпуса 1811 бордюры устанавливали рядом с деревьями, а в траншеях были видны обрезанные корни. После запроса редакции экологический контроль сообщил о нарушениях требований по защите зелёных насаждений, но прямо не ответил, зафиксировали ли специалисты повреждение корней.
Таким образом, проблема не закончилась после прошлогодних жалоб, проверок и обещаний провести инструктаж.
«Зеленоград.ру» выяснит, какие работы проводили между корпусами 829 и 832, кто был их заказчиком и подрядчиком, осматривали ли дерево до падения и что специалисты считают причиной происшествия.