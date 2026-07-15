В этом году ЕГЭ в Москве побил рекорды: 3175 стобалльников — вдвое больше, чем в прошлом году, 341 двухсотбалльник и 34 выпускника, набравших 300 баллов и выше.

Результаты по всем предметам уже известны, и редакция «Зеленоград.ру» собрала данные из открытых источников.

У школы 1150 — семь стобалльных результатов. Из инженерного 11 «Б» вышли сразу два двухсотбалльника: Дмитрий и Антон набрали по 100 баллов по физике и математике. Их одноклассницы также получили высокие результаты: Анастасия — 100 по математике, Виктория — 100 по физике. Из параллельного 11 «В» — Арина со стобалльным результатом по литературе.

Школа 1557 собрала 24 стобалльных результата по шести предметам. Семь выпускников медиакласса 11 «Е» получили максимум по литературе. Из инженерных и курчатовских классов вышли пятеро стобалльников по профильной математике и шестеро — по физике. Среди них — Тимур из 11 «Б» и Глеб из 11 «К»: оба сдали математику и физику на 200 баллов. Дарья из 11 «К» тоже набрала максимум по этим двум предметам. Евгения из медицинского 11 «Г» получила по 100 баллов по химии и русскому языку. Стобалльный результат по химии — у Златы из 11 «А», по информатике — у Артема из ИТ-класса.

Как Тимур и Глеб готовились к экзаменам и куда планируют поступать — читайте в нашем материале о зеленоградских мультибалльниках: https://www.zelenograd.ru/news/62687/.

В школе 853 шестеро учеников из 11 «А» — Ольга, Владимир, Антон, Майя, Даниил и Ярослав — написали профильную математику на 100 баллов. Григорий из той же школы получил максимум сразу по двум предметам — физике и химии.

В школе 1151 своя мультибалльница — Кристина из 11 «Б» получила по 100 баллов на двух экзаменах: литературе и английском. Школа также сообщает, что выпускница также сдала русский язык на высокий балл. Анастасия из 11 «А» набрала максимум по русскому языку, Анна и Данила из того же класса получили 100 баллов по химии.

В школе 1353 Вероника, Алёна и Максим получили по 100 баллов по литературе, Алексей — по информатике. Эмилия Хилова из школы 1551 — стобалльница по литературе.

Всего редакция насчитала 62 стобалльных результатов в 13 зеленоградских школах — и это не окончательный список. 17 июля станут известны результаты пересдач ЕГЭ — часть выпускников может улучшить свои баллы до максимума.