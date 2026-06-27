Два выпускника из школы 1557 и один из 853 получили максимальный балл сразу по двум предметам. Все трое сдавали точные и естественные науки — математику, физику и химию — и теперь претендуют на места в ведущих технических вузах страны.
Тимур из 11 «Б» и Глеб из 11 «К» школы 1557 оба сдали профильную математику и физику — и оба на сто баллов.
Тимур говорит, что математикой увлёкся ещё в начальной школе, а физика пришла позже — уже в старших классах. «Эта наука позволяет объяснить все явления в окружающем нас мире», — объясняет он свой интерес. Результат, по его словам, — не везение: «Это усердный труд моих учителей и поддержка моей семьи». Он планирует поступать в МФТИ на факультет радиотехники и компьютерных технологий. Будущим выпускникам советует не забывать об отдыхе: по его мнению, при подготовке важно найти баланс между работой и отдыхом.
У Глеба похожая история: математика — с начальной школы, физика — со средней. На протяжении всего года он получал высокие результаты на пробных экзаменах — и это, по его словам, укрепляло уверенность. Глеб рассматривает несколько направлений, связанных с математикой: мехмат МГУ, факультет математики ВШЭ и МФТИ. Тем, кто только готовится к ЕГЭ, советует начинать не позже лета после десятого класса и на пробниках создавать обстановку, близкую к реальному экзамену: «Грамотно распределяйте время на задания, проводите качественную работу над ошибками».
Всего в этом году в школе 1557 четверо «мультибалльников».
В школе 853 тоже есть выпускник, который набрал 200 баллов на экзаменах — это Григорий из 11 «А» класса. Химию ему преподавала Ирина Костюк, физику — Ольга Борщак.
Если вам известно о других выпускниках, получивших по 100 баллов на двух экзаменах ЕГЭ, напишите нам — мы собираем полный список и готовим истории выпускников.