На днях весь фасад здания должны закрыть сеткой, сдерживающей пыль. В прошлом её фрагменты уже вешали — на два-три окна. Подрядчик объяснил, что тогда сетку подбирали опытным путём, определяя необходимую плотность материала. Теперь фасад полностью закроют сеткой, учитывая критику жителей, и установят вокруг здания строительные леса.

Идёт согласование визита на объект корреспондента «Зеленоград.ру» — надеемся во всём разобраться на месте, чтобы рассказать и показать нашим читателям: и меры по борьбе с пылью, и пояснения по складированию строительного мусора на школьном стадионе.

Капитальный ремонт в школе 719 начался в мае, а в июне был остановлен после потока жалоб от жителей ближайших домов на сильное запыление в воздухе, недостаточные меры по борьбе с пылью, отсутствие информационных щитов, а также на утилизацию мусора прямо на территории школы. В результате нескольких проверок ОАТИ подтвердила нарушения и сообщила о приостановке работ 24 июня.

На прошлой неделе у школьного стадиона повесили плакат с контактами подрядчиков и контролирующих организаций. Таким образом, устранено ещё одно нарушение — отсутствие стандартного информационного стенда о проводимых работах, сроках и контактах ответственных. По данным с информационного щита, школу по-прежнему обещают сдать к 1 сентября 2027 года.