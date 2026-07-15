Возобновился остановленный из-за нарушений капитальный ремонт школы в 9-м микрорайоне 15.07.2026 ZELENOGRAD.RU

«Вот прямо сейчас работает пескоструйка при ремонте школы 719 в корпусе 921А. Вся пыль летит в торец корпуса 920. Шум задолбал», — поделился во вторник вечером в районном чате один из жителей.

Однако подрядчик начал принимать меры, чтобы снизить количество пыли в воздухе: «Мы уже показали ОАТИ мероприятия по обеспыливанию на объекте, как мы проливаем здание водой — сейчас на два компрессора работает восемь установок водной проливки, нарушений по технологии производства работ нет».

На днях весь фасад здания должны закрыть сеткой, сдерживающей пыль. В прошлом её фрагменты уже вешали — на два-три окна. Подрядчик объяснил, что тогда сетку подбирали опытным путём, определяя необходимую плотность материала. Теперь фасад полностью закроют сеткой, учитывая критику жителей, и установят вокруг здания строительные леса.

Идёт согласование визита на объект корреспондента «Зеленоград.ру» — надеемся во всём разобраться на месте, чтобы рассказать и показать нашим читателям: и меры по борьбе с пылью, и пояснения по складированию строительного мусора на школьном стадионе.

Капитальный ремонт в школе 719 начался в мае, а в июне был остановлен после потока жалоб от жителей ближайших домов на сильное запыление в воздухе, недостаточные меры по борьбе с пылью, отсутствие информационных щитов, а также на утилизацию мусора прямо на территории школы. В результате нескольких проверок ОАТИ подтвердила нарушения и сообщила о приостановке работ 24 июня.

На прошлой неделе у школьного стадиона повесили плакат с контактами подрядчиков и контролирующих организаций. Таким образом, устранено ещё одно нарушение — отсутствие стандартного информационного стенда о проводимых работах, сроках и контактах ответственных. По данным с информационного щита, школу по-прежнему обещают сдать к 1 сентября 2027 года.

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Метки:
капитальный ремонт, школа 719
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