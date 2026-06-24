Клубы пыли, закапывание строительного мусора на школьном стадионе, отсутствие обязательной информации — такие нарушения нашли на территории школы в 9-м микрорайоне после обращений горожан, запросов и публикаций «Зеленоград.ру».
В административно-технической инспекции (ОАТИ) признали нарушения и применили меры в отношении должностных лиц заказчика АНО «РГТ» и подрядчика ООО «Спецстройформула» — какие именно, не уточняется.
По состоянию на 22 июня работы приостановлены, сообщили в ОАТИ, отвечая на запрос «Зеленоград.ру». Этот запрос касался проблем капремонта, вызывающих вопросы у местных жителей и родителей учеников.
Её продолжали наблюдать и после всех предыдущих проверок — пыль несло на соседние жилые дома, а фрагментарная сетка на фасаде школы, закрывающая лишь несколько окон, и «водяная завеса», которую начали использовать строители (на деле это был всего лишь шланг с тонкой струёй воды над одним из окон), не помогали против пыли.
Подтверждающие видео были отправлены в ОАТИ с вопросом — считают ли там эти меры достаточными и соответствующими установленным требованиям. Судя по приостановке ремонта — не считают.
Закапывание мусора
С конца мая на школьном стадионе складируют и трамбуют бульдозером строительный мусор (битый кирпич, стеновые блоки и т. д.). Подтверждающие фото также были отправлены в ОАТИ.
На вопросы — чем обоснованы такие операции с мусором, соответствуют ли они существующим требованиям и останется ли этот мусорный слой под покрытием стадиона — в ОАТИ не дали конкретных ответов. Но нарушение «складирование строительных отходов более одного календарного дня» признали.
С начала реконструкции у школы нет стандартных информационных стендов о проводимых работах и сроках, с указанием названий и контактов заказчиков, исполнителей работ и организаций, ответственных за контроль их выполнения.
Стенды программы «Моя новая школа» с красивыми рендерами перечисленной информации не содержат. Это нарушение в ОАТИ также зафиксировали.
Что дальше
Остаётся ждать установки инфостендов и возобновления работ после устранения всех нарушений — и это уже третья попытка их устранить с помощью контролирующих органов.
Пыль с канцерогенными частицами — самая частая причина жалоб на реконструкцию школ в разных районах Зеленограда. Облака пыли сейчас также замечают в 8-м и 18-м микрорайонах, где тоже ремонтируют школы.
Фиксировали такие нарушения и в прошлом году, когда на капремонт ушли шесть школьных зданий. В этом году реконструкция началась ещё в восьми школах.