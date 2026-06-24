Клубы пыли, закапывание строительного мусора на школьном стадионе, отсутствие обязательной информации — такие нарушения нашли на территории школы в 9-м микрорайоне после обращений горожан, запросов и публикаций «Зеленоград.ру».

В административно-технической инспекции (ОАТИ) признали нарушения и применили меры в отношении должностных лиц заказчика АНО «РГТ» и подрядчика ООО «Спецстройформула» — какие именно, не уточняется.

По состоянию на 22 июня работы приостановлены, сообщили в ОАТИ, отвечая на запрос «Зеленоград.ру». Этот запрос касался проблем капремонта, вызывающих вопросы у местных жителей и родителей учеников.