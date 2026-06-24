Остановлен капитальный ремонт школы 719 из-за многочисленных нарушений 24.06.2026 ZELENOGRAD.RU

Клубы пыли, закапывание строительного мусора на школьном стадионе, отсутствие обязательной информации — такие нарушения нашли на территории школы в 9-м микрорайоне после обращений горожан, запросов и публикаций «Зеленоград.ру».

В административно-технической инспекции (ОАТИ) признали нарушения и применили меры в отношении должностных лиц заказчика АНО «РГТ» и подрядчика ООО «Спецстройформула» — какие именно, не уточняется.

По состоянию на 22 июня работы приостановлены, сообщили в ОАТИ, отвечая на запрос «Зеленоград.ру». Этот запрос касался проблем капремонта, вызывающих вопросы у местных жителей и родителей учеников.

Пыль в воздухе

Её продолжали наблюдать и после всех предыдущих проверок — пыль несло на соседние жилые дома, а фрагментарная сетка на фасаде школы, закрывающая лишь несколько окон, и «водяная завеса», которую начали использовать строители (на деле это был всего лишь шланг с тонкой струёй воды над одним из окон), не помогали против пыли.

Подтверждающие видео были отправлены в ОАТИ с вопросом — считают ли там эти меры достаточными и соответствующими установленным требованиям. Судя по приостановке ремонта — не считают.

Закапывание мусора

С конца мая на школьном стадионе складируют и трамбуют бульдозером строительный мусор (битый кирпич, стеновые блоки и т. д.). Подтверждающие фото также были отправлены в ОАТИ.

На вопросы — чем обоснованы такие операции с мусором, соответствуют ли они существующим требованиям и останется ли этот мусорный слой под покрытием стадиона — в ОАТИ не дали конкретных ответов. Но нарушение «складирование строительных отходов более одного календарного дня» признали.

Нет обязательной информации

С начала реконструкции у школы нет стандартных информационных стендов о проводимых работах и сроках, с указанием названий и контактов заказчиков, исполнителей работ и организаций, ответственных за контроль их выполнения.

Стенды программы «Моя новая школа» с красивыми рендерами перечисленной информации не содержат. Это нарушение в ОАТИ также зафиксировали.

Что дальше

Остаётся ждать установки инфостендов и возобновления работ после устранения всех нарушений — и это уже третья попытка их устранить с помощью контролирующих органов.

Пыль с канцерогенными частицами — самая частая причина жалоб на реконструкцию школ в разных районах Зеленограда. Облака пыли сейчас также замечают в 8-м и 18-м микрорайонах, где тоже ремонтируют школы.

Фиксировали такие нарушения и в прошлом году, когда на капремонт ушли шесть школьных зданий. В этом году реконструкция началась ещё в восьми школах.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
общеобразовательная школа, капитальный ремонт
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Бензовозам упростили доставку топлива на московские АЗС Новости
Остановлен капитальный ремонт школы 719 из-за многочисленных нарушений Новости
Облава на безбилетников проходит сегодня утром в Ховрино Новости
Кем мы стали, когда выросли. Выпускники МИЭТа — абитуриентам 2026 Реклама
Число стобалльников по химии в Зеленограде выросло почти втрое Новости
Владельцы гаражей, сносимых из-за строительства высокоскоростной магистрали, подали иски о размере компенсации Новости
Каникулы с пользой — 25 июня в Менделеево прочтут бесплатную лекцию о тайнах Московского Кремля, приглашают слушателей от шести лет Новости
«Светлая сказка для взрослых» — так называют спектакль «Дорогая Памела», который исполнят известные актеры 3 января в ДК МИЭТ, сейчас есть билеты с промокодом Новости
Колледж МГПУ прекратил обучение учителей начальных классов в Зеленограде. Будущим студентам придётся ездить в Москву Новости
На Панфиловском делают новые автобусные остановки Новости
Мужчины в 2,5 раза чаще добавляют скорость мобильному интернету Реклама
Каверы рок-хитов — бесплатный вечерний концерт 25 июня у Школьного озера Новости
День молодежи у КЦ «Зеленоград» — 27 июня гостям поднимут настроение вечеринкой в стиле 90-х и барабанным выступлением проекта Dedov Drums Новости
Любимая косметика и парфюмерия без переплат Реклама
Шесть пассажиров пострадали при резком торможении автобуса на Солнечной аллее Новости
Детская писательница выступит в Озеропарке 27 июня — с презентацией волшебной книги, рассказом о путешествии и творческим мастер-классом Новости
Оценки за ОГЭ ещё можно улучшить, чтобы попасть в 10-й класс Новости
Разговорный английский практикуют на «народных» летних встречах в КЦ «Зеленоград» и фудмоле «Станция» Новости
Бесплатно для малышей — 27 июня на площади Юности с детьми разыграют пальчиковый театр и будут делать аквагрим Новости
Японский десерт «Банкейк» — только в CATPUCCINO! Реклама
Крест для мемориала в Андреевке отлили из стеклопластика Новости
Посетителей для зеленоградского ночного клуба будут привозить бесплатным автобусом из Солнечногорска Новости
Фестиваль искусств Чайковского в Клину: Юрий Башмет, Евгений Миронов, Илзе Лиепа, Мариам Мерабова и другие выдающиеся артисты из России и зарубежных стран Новости
Спортсменка из Зеленограда взяла бронзу на Чемпионате России по пауэрлифтингу Новости
Техцентр «Автолидер» — Зеленоград производит техническое обслуживание и ремонт автомобилей отечественного и иностранного производства Реклама
Детсад во время атаки БПЛА: родители просят объяснить правила Новости
Акции в память о начале прошлой войны прошли в Зеленограде под звуки работы ПВО Новости
Будущих родителей Зеленограда приглашают на встречу с врачами — 27 июня поговорят про подготовку к родам Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру