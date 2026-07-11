Ночные работы у детсадов объяснили «текущим ремонтом». Что именно делают, власти не уточнили 11.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Несколько ночей подряд жители разных микрорайонов слышали у детских садов шум болгарок и грохот металла после полуночи. В ответ на запрос «Зеленоград.ру» департамент образования сообщил, что в ряде дошкольных отделений идёт «текущий ремонт», однако не уточнил, какие именно работы выполняются и почему их проводят только ночью.

Почему работы проводят ночью

В департаменте сообщили, что в «ряде дошкольных отделений» округа ведутся текущие ремонтные работы, а образовательный процесс продолжается в обычном режиме. Ночной график, как пояснили в ведомстве, выбрали, чтобы «исключить присутствие детей на объекте». В ответе не говорится, какие именно детские сады затронуты ремонтом и что именно в них делают.

После первой публикации жители сообщили о новых адресах, где по ночам ведутся работы. Помимо детских садов в 3-м, 4-м, 9-м и 11-м микрорайонах, сообщения поступили из 1-го, 14-го, 15-го и 20-го микрорайонов

Такого раньше не было

Одновременные ночные работы сразу у нескольких детских садов в разных микрорайонах — ситуация необычная. По крайней мере, в предыдущие годы жители массово о подобном не сообщали.

После первых сообщений жители предположили, что в детских садах оборудуют укрытия или другие защищённые помещения. Такие версии появились после событий 22 июня, когда во время налёта беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и работы ПВО дети находились на прогулке. Тогда родители начали спрашивать, где воспитанники должны находиться при воздушной угрозе и есть ли в детских садах подходящие помещения.

Если в вашем детсаду сейчас идёт ремонт и вы знаете, что именно делают, напишите в комментарии и редакцию

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Метки:
детский сад, дроны, беспилотники, бпла
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