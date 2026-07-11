Такого раньше не было

Одновременные ночные работы сразу у нескольких детских садов в разных микрорайонах — ситуация необычная. По крайней мере, в предыдущие годы жители массово о подобном не сообщали.

После первых сообщений жители предположили, что в детских садах оборудуют укрытия или другие защищённые помещения. Такие версии появились после событий 22 июня, когда во время налёта беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и работы ПВО дети находились на прогулке. Тогда родители начали спрашивать, где воспитанники должны находиться при воздушной угрозе и есть ли в детских садах подходящие помещения.

Если в вашем детсаду сейчас идёт ремонт и вы знаете, что именно делают, напишите в комментарии и редакцию