Несколько ночей подряд жители разных микрорайонов слышали у детских садов шум болгарок и грохот металла после полуночи. В ответ на запрос «Зеленоград.ру» департамент образования сообщил, что в ряде дошкольных отделений идёт «текущий ремонт», однако не уточнил, какие именно работы выполняются и почему их проводят только ночью.
В департаменте сообщили, что в «ряде дошкольных отделений» округа ведутся текущие ремонтные работы, а образовательный процесс продолжается в обычном режиме. Ночной график, как пояснили в ведомстве, выбрали, чтобы «исключить присутствие детей на объекте». В ответе не говорится, какие именно детские сады затронуты ремонтом и что именно в них делают.
После первой публикации жители сообщили о новых адресах, где по ночам ведутся работы. Помимо детских садов в 3-м, 4-м, 9-м и 11-м микрорайонах, сообщения поступили из 1-го, 14-го, 15-го и 20-го микрорайонов
Одновременные ночные работы сразу у нескольких детских садов в разных микрорайонах — ситуация необычная. По крайней мере, в предыдущие годы жители массово о подобном не сообщали.
После первых сообщений жители предположили, что в детских садах оборудуют укрытия или другие защищённые помещения. Такие версии появились после событий 22 июня, когда во время налёта беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и работы ПВО дети находились на прогулке. Тогда родители начали спрашивать, где воспитанники должны находиться при воздушной угрозе и есть ли в детских садах подходящие помещения.
Если в вашем детсаду сейчас идёт ремонт и вы знаете, что именно делают, напишите в комментарии и редакцию