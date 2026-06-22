Жительница 16-го микрорайона рассказала «Зеленоград.ру», что утром 22 июня около 9:00 видела детей на прогулке в детсаду в корпусе 1648. По её словам, она гуляла с собакой примерно полчаса, и всё это время дети оставались на улице.

После этого она пошла в детсад, чтобы забрать ребёнка и поговорить с заведующей. По словам родительницы, заведующая сказала, что на улице безопаснее, а в саду открыли подвалы.

Всё это время воздушная атака продолжалась. Как раз в 9:00 МИЭТ и предприятия южной промзоны объявили эвакуацию из-за воздушной угрозы: людей попросили пройти в укрытия.

Главный вопрос — какой порядок должен действовать в детсадах в такой ситуации. Должны ли воспитатели сразу завершать прогулку? Где должны находиться дети: на улице, в группах, в укрытии? Кто и по каким критериям принимает решение? Как родителей должны предупреждать, если тревога началась утром, когда детей уже привели или только ведут в сад?

В общих рекомендациях МЧС по сигналу «Воздушная тревога» сказано, что дома нужно укрыться в ближайшем защитном сооружении или заглублённом помещении, а в общественном месте — действовать по указанию администрации или охраны и следовать в укрытие. В памятке МЧС на случай атаки БПЛА также сказано: если сигнал застал дома рано утром, детей не надо отводить в школу или детский сад до отбоя; если человек находится на улице, нужно зайти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход.

Но публичного и понятного для родителей порядка именно для детсадов редакции «Зеленоград.ру» пока найти не удалось. Поэтому ситуация в корпусе 1648 важна не только как жалоба на конкретный сад, но и как повод объяснить общий алгоритм: что должны делать сотрудники детсада, если атака БПЛА продолжается, дети уже пришли, а по расписанию началась прогулка.

«Зеленоград.ру» направит вопросы в департамент образования: какие инструкции есть у детских садов на такие случаи, кто принимает решение об отмене прогулки при угрозе БПЛА, где должны находиться дети и как об этом должны информировать родителей.

Если вы столкнулись с похожей ситуацией в своём детсаду или школе, напишите в редакцию: укажите учреждение, время, что происходило и что объяснили сотрудники. Это поможет понять, единичный это случай или общая проблема.